Ai încredere în apa pe care o bei? În fiecare zi, deschidem fără să ne gândim prea mult, convinși că apa ar trebui să fie sigură pentru consum. Pe hârtie, ea este potabilă, testată și încadrată în standarde. Totuși, în realitate, foarte mulți oameni o evită. Nu pentru că au dovezi clare că e „rea”, ci pentru că nu se simt confortabil să o bea.

Când nu ai informații clare și nici transparență, ajungi instinctiv să alegi apa îmbuteliată, pentru că pare mai sigură. Mulți o cumpără fără să stea pe gânduri, doar ca să evite orice risc. Doar că această opțiune înseamnă cheltuieli mai mari și mult plastic consumat inutil. În plus, surprinzător, apa îmbuteliată nu este întotdeauna mai bună decât apa de la robinet.

Cum putem avea apă bună acasă, fără să cheltuim o avere

În fiecare locuință există un robinet, iar apa este ceva fără de care nu am putea trăi nici măcar o zi. Totuși, calitatea ei nu este aceeași peste tot și depinde foarte mult de zona în care locuiești.

De cele mai multe ori, problema nu este apa în sine, ci traseul pe care îl parcurge până ajunge în paharul nostru. Conductele vechi, depunerile și instalațiile uzate pot afecta gustul și puritatea, iar apa nu mai ajunge la fel de „curată” precum ar trebui.

„O apă bună înseamnă o apă naturală, înseamnă o apă naturală echilibrată mineral și cu un ușor alcalin. Cam acestea sunt cele trei ingrediente. Nu că nu ar fi și altele, dar cred că sunt cele mai importante pentru un consumator”, a declarat un reprezentant al unei firme de apă, notează observatornews.ro.

Curiozitatea oamenilor este firească, fiindcă mulți vor să știe cum pot avea apă bună acasă, fără să plătească exagerat. Răspunsul începe cu informarea corectă și cu alegeri mai inteligente.

De exemplu, dacă preferi apa îmbuteliată, o variantă mai avantajoasă este abonamentul cu recipiente mari de 19 sau 11 litri. Acestea sunt realizate din policarbonat, ceea ce reduce cantitatea de plastic aruncată. În plus, elimină problema sticlelor mici, consumate zilnic. În final, ai o soluție mai practică, mai economică și mai prietenoasă cu mediul.