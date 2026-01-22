Ai încredere în apa pe care o bei? În fiecare zi, deschidem robinetul fără să ne gândim prea mult, convinși că apa ar trebui să fie sigură pentru consum. Pe hârtie, ea este potabilă, testată și încadrată în standarde. Totuși, în realitate, foarte mulți oameni o evită. Nu pentru că au dovezi clare că e „rea”, ci pentru că nu se simt confortabil să o bea.
Când nu ai informații clare și nici transparență, ajungi instinctiv să alegi apa îmbuteliată, pentru că pare mai sigură. Mulți o cumpără fără să stea pe gânduri, doar ca să evite orice risc. Doar că această opțiune înseamnă cheltuieli mai mari și mult plastic consumat inutil. În plus, surprinzător, apa îmbuteliată nu este întotdeauna mai bună decât apa de la robinet.
Cum putem avea apă bună acasă, fără să cheltuim o avere
În fiecare locuință există un robinet, iar apa este ceva fără de care nu am putea trăi nici măcar o zi. Totuși, calitatea ei nu este aceeași peste tot și depinde foarte mult de zona în care locuiești.
De cele mai multe ori, problema nu este apa în sine, ci traseul pe care îl parcurge până ajunge în paharul nostru. Conductele vechi, depunerile și instalațiile uzate pot afecta gustul și puritatea, iar apa nu mai ajunge la fel de „curată” precum ar trebui.
„O apă bună înseamnă o apă naturală, înseamnă o apă naturală echilibrată mineral și cu un pH ușor alcalin. Cam acestea sunt cele trei ingrediente. Nu că nu ar fi și altele, dar cred că sunt cele mai importante pentru un consumator”, a declarat un reprezentant al unei firme de apă, notează observatornews.ro.
Curiozitatea oamenilor este firească, fiindcă mulți vor să știe cum pot avea apă bună acasă, fără să plătească exagerat. Răspunsul începe cu informarea corectă și cu alegeri mai inteligente.
De exemplu, dacă preferi apa îmbuteliată, o variantă mai avantajoasă este abonamentul cu recipiente mari de 19 sau 11 litri. Acestea sunt realizate din policarbonat, ceea ce reduce cantitatea de plastic aruncată. În plus, elimină problema sticlelor mici, consumate zilnic. În final, ai o soluție mai practică, mai economică și mai prietenoasă cu mediul.
Ce avantaje ai dacă alegi apă la bidon sau apa filtrată
Un avantaj important al acestui tip de apă este faptul că nu implică taxa SGR, deci scapi din start de o cheltuială în plus. Recipientele sunt reutilizabile, ceea ce înseamnă mai puțin plastic aruncat și mai multă eficiență pe termen lung. În plus, există servicii care îți livrează apa direct la ușă, iar asta pentru mulți e un confort real.
Dacă te gândești cât cheltuim constant pe sticle mici, de 2 litri, diferența devine evidentă. Când cumperi cantități mai mari, costul per litru scade și apar automat mai multe avantaje financiare. Apa poate fi folosită simplu, cu o pompă manuală, sau printr-un dozator care oferă apă rece, apă la temperatura camerei și apă fierbinte, în funcție de nevoie.
„Care este a doua alternativă? Haideți să revenim la apa de la rețea. Apa de la rețea este o apă, în general, foarte bună. Problema o reprezintă traseele, țevile prin care ajunge în casele noastre”, a mai spus reprezentantul firmei de apă.
Tocmai de aceea, filtrarea direct acasă devine o soluție din ce în ce mai populară. Există multe variante pe piață, însă cele mai sigure sunt sistemele care oferă o apă constantă, controlată și de calitate verificabilă. De exemplu, sunt baterii cu două, trei sau patru filtre, în funcție de nevoile fiecăruia. Important este ca înainte de alegere să te informezi foarte bine, ca să știi exact ce cumperi și ce obții.
Cât costă, de fapt, să ai apă bună filtrată direct acasă
O soluție tot mai populară pentru apă curată este montarea unui sistem de filtre direct în bucătărie. De regulă, acesta se instalează sub chiuvetă și vine cu un robinet separat, astfel încât să poți folosi apa filtrată imediat, fără efort. Ca să funcționeze eficient, este recomandat ca filtrele alese să fie adaptate apei din România, pentru că rețeaua și compoziția diferă de la o zonă la alta. În varianta cu patru filtre, apa este purificată în mai multe etape, ceea ce oferă o filtrare mai completă.
Mai întâi trece prin filtrul de sedimente, care reține impuritățile mai mari. Apoi urmează filtrele pe bază de carbon, care contribuie la o curățare naturală și reduc gusturile sau mirosurile neplăcute. La final, există un filtru care îmbunătățește gustul, făcând apa mai plăcută la băut.
Un exemplu este filtrul din cocos, un element natural care reduce mai ales gustul de clor. Iar dacă ne uităm la cost, pentru mulți partea bună este că nu vorbim despre sume mari. În medie, costul optim pentru o astfel de baterie de filtre este în jur de 50 de lei pe lună. În această sumă sunt incluse, de obicei, instalarea, accesul la sistem și schimbarea filtrelor la intervale regulate, de 6 sau 12 luni.