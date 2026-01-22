B1 Inregistrari!
Veste uriașă pentru schiori: Unde a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România

Flavia Codreanu
22 ian. 2026, 19:30
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce lungime are cea mai lungă pârtiei
  2. Ce alte surprize îi așteaptă pe turiști
  3. Cum evităm blocajele

Cea mai lungă pârtie din județul Hunedoara a devenit oficial punctul de atracție numărul unu pentru schiori, după inaugurarea unei pârtii cu o lungime record. Iubitorii sportului de iarna au acum ocazia să schieze pe o distanță impresionantă, parcurgând muntele de la vârf la baza telegondolei.

Ce lungime are cea mai lungă pârtiei

Cea mai nouă atracție  a domeniului schiabil din Straja măsoară 8,2 kilometri fiind în acest moment cea mai lungă pârtie din România. Turiștii pornesc din vârful Straja, situat la o altitudine de 1.868  de metri și coboară până la stația de plecare a telegondolei din Lupeni. Administratorii domeniului spun cu mândrie că experiența este una unică, afirmând: „Aici se schia pe un munte, nu pe o pârtie”.

Ce alte surprize îi așteaptă pe turiști

Toate instalațiile de transport pe cablu sunt funcționale, iar startul de zăpadă este unul foarte generos, variind între 80 de centimetri și 2 metri. Administratorii au luat măsuri speciale pentru a evita aglomerația de la telescaune și telegondolă: „Domeniul schiabil din Straja măsoară acum 26 de kilometri. Din punct de vedere al schiorului, putem spune că în Straja se schiază pe un munte, nu doar pe o pârtie”, a punctat preşedintele Asociaţiei Pro Straja Emil Părău. Tot acesta a mai precizat faptul că stațiunea este pregătită să primească un volum mare de turiști în cele mai optime condiții.

Cum evităm blocajele

Pentru a menține siguranța în stațiune, accesul autoturismelor în interiorul zonei turistice Straja este strict restricționată. Vizitatorii își pot lăsa mașinile într-o parcare gratuită, cu o capacitate de peste 300 de locuri situată chiar în Lupeni.  Pentru cei care încă nu știu să învețe să schieze, stațiunea pune la dispoziție numeroase școli de ski, unde instructorii profesioniști oferă cursuri de la cei mici, până la cei mai mari. Straja devine acum destinația supremă a iubitorilor sporturilor de iarnă, dar și a celor care preferă să facă doar o escapadă în natură, potrivit click

