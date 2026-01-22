Pfizer cere peste 560 de milioane de euro despăgubiri de la țara noastră. Suma este solicitată pentru dozele suplimentare de , comandate în pandemie, dar refuzate ulterior. În acest proces, statul este apărat de avocați din România și Belgia. Aceștia încearcă să blocheze plata sumei solicitate de compania farmaceutică.

Astăzi a avut loc al doilea termen de judecată. Cazul este judecat împreună cu Polonia, aflată într-o situație aproape identică. Pentru a evita plata, guvernul de la Varșovia a invocat o clauză cheie din contract, forța majoră. Argumentul principal este războiul din Ucraina.

Cum a ajuns România în procesul cu Pfizer pentru vaccinurile anti-COVID

România trebuie să își prezinte poziția oficială în instanță până pe 30 ianuarie. Procesul, cu o miză uriașă, se desfășoară la Tribunalul de la Bruxelles. Instanța a stabilit șase termene pentru judecarea cazului, iar autoritățile susțin că încă există șanse ca statul român să iasă câștigător.

„Nu pot să vă spun ce se va întâmpla în scenariul negru. […] La fel de posibil este ca România să câștige acest proces, deocamdată este o strategie avocațială”, a transmis purtătorul de cuvânt al , Ioana Dogioiu, potrivit observatornews.ro.

Pfizer cere despăgubiri deoarece România ar fi refuzat, în 2023, să mai cumpere aproape 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID comandate suplimentar. La începutul campaniei de vaccinare, România contractase prin mecanismul UE peste 94 de milioane de doze. În cele din urmă, a cumpărat doar 37 de milioane, dintre care a folosit mai puțin de jumătate. În aceste condiții, Guvernul a decis să nu mai achiziționeze restul dozelor prevăzute în contract.

„Depozitele erau pline încă din 2022. […] Am reușit să vindem 7 milioane de doze unor terțe țări. Iar ulterior cele 29 de milioane de doze care fuseseră contractate de guvernul de la acea dată – a fost un memorandum semnat de domnul Cîțu și domnul Voiculescu – în mod evident, nu puteam să cumpărăm ceva ce nu foloseam”, a explicat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Cum s-a ajuns de la vaccinuri la acuzații penale

Totul a pornit de la dozele suplimentare de vaccin anti-COVID. Ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, cere despăgubiri pentru doze care, spune el, nici nu ar fi fost fabricate. În paralel, el a explicat că România a reușit să evite un conflict asemănător cu Moderna.

„Am găsit o soluție amiabilă și cu toate că și de la mai trebuia să achiziționăm vreo 3 milioane de doze, cei de la Moderna au renunțat la această achiziție și nu au cerut niciun fel de despăgubire”, a mai declarat Alexandru Rafila.

Între timp, întregul caz al achizițiilor de vaccinuri s-a transformat într-un dosar penal la DNA, care îi vizează pe fostul premier Florin Cîțu și pe foștii miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Procurorii susțin că vaccinurile suplimentare Pfizer și Moderna ar fi fost cumpărate ilegal, fără analize și justificări clare care să demonstreze că existau nevoi reale pentru cantitățile comandate.