Donald Trump a dat în judecată una dintre cele mai mari bănci din lume, JP Morgan Chase și a solicitat o despăgubire enormă, cinci miliarde de dolari.

Donald Trump pretinde cinci miliarde de dolari

Șeful de la a intentat joi, 22 ianuarie, un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume. Donald Trump a cerut de cinci miliarde de dolari. Acțiunea a fost deschisă pe motiv că ar fi fost „debancarizat” după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite Reuters.

Avocatul lui Trump, Alejandro Brito, a deschis procedura la o din Miami, în statul Florida. îl vizează inclusiv pe directorul general al băncii, Jamie Dimon, după cum a anunţat canalul de ştiri Fox Business. Trump a făcut anunțul cu privire la acest proces de la sfârşitul săptămânii trecute.

În plângere se susţine că decizia JPMorgan de a-i refuza lui Trump serviciile bancare ar fi fost luată din motive politice. Refuzul a venit după ce suporterii acestuia au contestat violent ratificarea victoriei democratului Joe Biden la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020.

Reacția reprezentanților băncii

Reprezentanții JP Morgan au transmis un comunicat după deschiderea acestui proces. Potrivit documentului, conducerea băncii susține că Donald Trump nu are motive pentru a deschide această acțiune.

„Deşi regretăm că preşedintele Trump ne-a dat în judecată, credem că procesul nu are temei. Respectăm decizia preşedintelui de a ne da în judecată şi dreptul nostru de a ne apăra”, se arată în conunicatul băncii.

Oficialii băncii au subliniat că instituția nu închide conturi din motive politice sau religioase. Astfel de decizii se iau atunci când apar riscuri juridice sau de reglementare pentru companie.

„JPMC nu închide conturi din motive politice sau religioase. Închidem conturi deoarece acestea creează riscuri juridice sau de reglementare pentru companie. Regretăm că trebuie să facem asta, dar de multe ori regulile şi prevederile reglementărilor ne obligă”, a mai comunicat JPMorgan.