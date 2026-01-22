În Făgăraș, județul Brașov, autoritățile au deschis o anchetă de urgență după un incident tragic petrecut într-o . O femeie în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără viață. Există suspiciunea că s-ar fi intoxicat cu o substanță încă neidentificată.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în aceeași casă, se aflau și cei cinci copii ai acesteia. Aceștia au început să se simtă rău.

Cine a cerut ajutorul și ce au găsit medicii la fața locului

Sora femeii decedate a fost cea care a alertat autoritățile, sunând disperată la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj medical, care a ajuns rapid inclusiv cu un elicopter. Din păcate, medicii au găsit femeia în stop cardiorespirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu au mai putut să o salveze.

În locuință se aflau și cei cinci copii ai acesteia, cu vârste între 2 și 13 ani, care au început să acuze stări puternice de rău. Minorii s-au plâns de greață și vărsături, fiind transportați de urgență la spital pentru îngrijiri. Potrivit medicilor, copiii sunt în acest moment în afara oricărui pericol, informează stirileprotv.ro.

Ce au descoperit anchetatorii și ce ipoteze iau în calcul

Copiii au fost găsiți într-o stare vizibilă de neglijență, fiind deshidratați și slăbiți, iar simptomele pe care le aveau ar fi apărut încă din ziua precedentă. La început, echipajele de urgență au suspectat că ar fi vorba despre o intoxicație cu , însă verificările făcute la fața locului au arătat rapid că această variantă nu se confirmă.

În aceste condiții, anchetatorii iau în calcul alte posibile cauze, inclusiv expunerea la o substanță toxică încă neidentificată. Criminaliștii au intervenit pentru cercetări amănunțite în locuință, în încercarea de a găsi indicii clare despre ce s-a întâmplat. Trupul femeii a fost preluat de medicii legiști și transportat pentru efectuarea autopsiei. Rezultatele necropsiei sunt așteptate și ar putea aduce răspunsurile decisive în acest caz.