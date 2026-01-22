B1 Inregistrari!
Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an

Flavia Codreanu
22 ian. 2026, 22:05
Foto: Ioana Ginghină / Facebook

Actrița Ioana Ginghină a început anul cum nu se putea mai rău. Aceasta se confruntă cu probleme majore atât în plan profesional, cât și în plan personal. Vedeta traversează o perioadă marcată de vești triste care i-au dat întreaga viață peste cap în doare câteva zile.

Ce veste șocantă a primit Ioana Ginghină

Vedeta a încasat o primă lovitură puternică  atunci când a aflat că emisiunea ,,La Măruță” unde avea o rubrică personală, va fi scoasă din grilă definitiv. Decizia conducerii postului vine după aproape două decenii  de emisie. Show-ul urmează să se închidă oficial în data de 6 februarie. Actrița a mărturisit că s-a atașat foarte de echipa de producție în ultimii doi ani și că resimte această despărțire ca pe un sfârșit important din viață sa.

Cum a început anul 2026 pentru actrița Ioana Ginghină

Ca și cum pierderea locului de muncă nu era suficientă, Ioana Ginghină a primit săptămânile trecute o altă veste care a pus-o la pământ. Actrița a declarat că în primele zile ale anului a pierdut o persoană extrem de dragă ei: „Pentru mine 2026 a început cu vești proaste, pentru că am avut o perioadă săptămâna trecută nu tocmai bună. Am avut inclusiv un deces al unei persoane foarte apropiate, a mai venit și vestea asta cu >…Au fost niște zile destul de tulburi”. 

Ce planuri de viitor are vedeta

În ciuda tuturor acestor dificultăți, Ioana încearcă să rămână optimistă și să se concentreze pe proiectele sale independente pentru a merge mai departe. Tot ea își îndeamnă fanii să o urmărească în continuare pe canalul său de YouTube, unde are un podcast de succes intitulat ,,Tabu by Ioana Ginghină”. Vedeta speră ca această perioadă neagră să treacă repede și să apară noi oportunități profesionale care să-i aducă liniștea sufletească de care are nevoie, potrivit click

