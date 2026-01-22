B1 Inregistrari!
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România

Flavia Codreanu
22 ian. 2026, 23:56
Sursa foto: DreamsTime
Cuprins
  1. Din ce cauză se declanșează violența extremă în rândul adolescenților
  2. Cum influențează mediul social comportamentul violent?
  3. Cum poate fi prevenit un comportament agresiv

 Violența extremă în rândul adolescenților nu apare niciodată din senin. Organizația „Salvați Copiii” trage un semnal de alarmă după tragedia recentă din județul Timiș. Aceștia avertizează că aceste acte de o brutalitate majoră sunt rezultatul unei acumulări de traume și frustrări pe care societatea, școala și familia aleg adesea să le ignore.

Din ce cauză se declanșează violența extremă în rândul adolescenților

Violența extremă este adesea rezultatul unor traume mai vechi, care pot altera zonele din creier responsabile cu empatia și controlul impulsurilor. Copiii care ajung să comită astfel de fapte, suferă frecvent de o stimă de sine scăzută, transformată în furie. Aceștia au o capacitate redusă de a anticipa consecințele acțiunilor lor.

De multe ori, agresivitatea apare ca o reacție la umilința, percepută ca fiind insuportabilă, pe care minorul simte nevoia să o rezolve prin forță. De asemenea, lipsa empatiei îi împiedică să simtă suferința provocată victimei mințindu-și mintea pentru a-și justifica faptele.

Cum influențează mediul social comportamentul violent?

Sărăcia, inegalitatea socială și izolarea funcționează ca un „incubator” pentru comportamentele agresiv și generează resentimente. Adolescenții care se simt excluși de societate sau care sunt martori la violența domestică învață că forța este singura metodă de a obține respectul sau de a rezolva conflictele. Influența anturajului și integrarea în grupuri care susțin  agresivitatea oferă validarea necesară pentru a comite acte de violență sau crime.

Totodată, expunerea excesivă la jocuri video violente și discurs public agresiv poate reduce sensibilitatea la suferință, mai ales atunci când familia suferă dezechilibre.

Cum poate fi prevenit un comportament agresiv

Prevenția depinde  de existența unor relații stabile în familie, bazate pe comunicare, limite clare și toleranță zero față de orice formă de agresivitate. Intervenția rapidă în cazurile de bullying  și accesul la servicii de sănătate mintală pot opri violența înainte ca aceasta să ajungă să escaladeze, potrivit digi24

