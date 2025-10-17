B1 Inregistrari!
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV

Iulia Petcu
17 oct. 2025, 17:58
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Cum a fost descoperit incidentul
  2. Ce au stabilit anchetatorii
  3. Ce riscă persoanele acuzate de braconaj

Un caz de braconaj petrecut în județul Arad a stârnit revoltă și îngrijorare în rândul autorităților și al opiniei publice. Un bărbat de 35 de ani este acuzat că a urmărit și a lovit mortal un căprior cu un ATV, pe un fond de vânătoare din zona localității Vinga. Incidentul readuce în atenție problema braconajului și a cruzimii față de animale sălbatice.

Cum a fost descoperit incidentul

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a anunțat că polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați despre un posibil act de braconaj în extravilanul localității Vinga. Potrivit primelor informații, un bărbat ar fi urmărit și lovit cu un vehicul de tip ATV un animal sălbatic din specia căprior.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului pentru verificări. În urma intervenției, aceștia au identificat un bărbat de 35 de ani, localnic, aflat la volanul vehiculului implicat. În portbagajul ATV-ului a fost descoperit un exemplar de căprior, mort.

Animalul a fost ridicat și predat Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad (DSVSA), care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea cauzei morții și a altor circumstanțe legate de incident, Libertatea.ro.

Ce au stabilit anchetatorii

După constatarea faptelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cazul este anchetat sub coordonarea procurorului de caz, fiind deschis un dosar penal pentru braconaj. 

Autoritățile susțin că astfel de fapte se încadrează în categoria infracțiunilor grave. Legislația românească prevede pedepse severe pentru capturarea, uciderea sau vânarea fără autorizație a animalelor sălbatice protejate. Printre sancțiuni se numără inclusiv închisoarea și confiscarea mijloacelor folosite la comiterea infracțiunii.

Reprezentanții Poliției Arad au subliniat că ancheta este în desfășurare și că se verifică toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ce riscă persoanele acuzate de braconaj

Legea prevede că braconajul nu se referă doar la vânătoarea fără autorizație, ci și la orice act de capturare, rănire sau ucidere a animalelor sălbatice protejate. În cazul de față, fapta a fost comisă pe un fond de vânătoare unde accesul și intervenția asupra faunei sunt strict reglementate.

Faptele de acest tip afectează grav echilibrul ecosistemelor locale și pun în pericol speciile aflate sub protecție legală. Potrivit specialiștilor, utilizarea vehiculelor motorizate, cum ar fi ATV-urile, pentru hăituirea animalelor sălbatice, reprezintă o formă extremă de cruzime și un risc major pentru fauna locală.

Poliția a transmis că va continua acțiunile de control și monitorizare a fondurilor de vânătoare din județul Arad, pentru a preveni alte cazuri similare.

