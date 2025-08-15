B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Braconaj descoperit în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost prins în flagrant la Leșu. Ce au făcut autoritățile

Braconaj descoperit în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost prins în flagrant la Leșu. Ce au făcut autoritățile

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 19:11
Braconaj descoperit în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost prins în flagrant la Leșu. Ce au făcut autoritățile
Sursa foto: Poliția Română

Un bărbat din Leșu, județul Bistrița-Năsăud, a fost reținut după ce a fost prins tăind un căprior împușcat ilegal. Poliția a intervenit împreună cu reprezentanți ai fondului cinegetic și a confiscat armele și trofeele acestuia, informează Agerpres.

Cuprins:

  • Care este reacția autortităților
  • Ce au făcut aceștia după ce au prins bărbatul
  • Cercetările, în curs

Care este reacția autortităților

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu reprezentanți ai fondului cinegetic, au prins în flagrant un bărbat de 45 de ani în timp ce tăia un căprior pe care l-ar fi împușcat ilegal.
„Bărbat din Leșu, prins în flagrant în timp ce tranșa un căprior împușcat ilegal”, a scris IPJ Bistrița-Năsăud, într-o postare pe Facebook, citată de Agerpres.

Ce au făcut aceștia după ce au prins bărbatul

După intervenție, autoritățile au confiscat trei arme de vânătoare, carcasa animalului, trofeul și un telefon mobil. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața magistraților.

„Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților, iar cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională”, se menționează în comunicatul poliției, conform sursei citate.

Cercetările, în curs

Investigațiile continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională a bărbatului, iar polițiștii colaborează cu fondul cinegetic pentru prevenirea unor fapte asemănătoare în viitor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Secretul pentru înghețata perfectă făcută acasă. Află ce trebuie să adaugi
Eveniment
Secretul pentru înghețata perfectă făcută acasă. Află ce trebuie să adaugi
Pățania unui corporatist din Pipera, care a comandat un gyros: „Fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”
Eveniment
Pățania unui corporatist din Pipera, care a comandat un gyros: „Fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”
Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara
Eveniment
Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara
De ce oamenii pun sare pe pepene: secretul care face fructul mai dulce. Ce spun experții
Eveniment
De ce oamenii pun sare pe pepene: secretul care face fructul mai dulce. Ce spun experții
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)
Eveniment
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)
Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi
Eveniment
Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Externe
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia
Eveniment
Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Eveniment
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Ultima oră
20:25 - Secretul pentru înghețata perfectă făcută acasă. Află ce trebuie să adaugi
20:06 - Pățania unui corporatist din Pipera, care a comandat un gyros: „Fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”
20:02 - Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara
19:47 - De ce oamenii pun sare pe pepene: secretul care face fructul mai dulce. Ce spun experții
19:15 - CTP nu crede în negocierile din Alaska: „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut”
18:42 - Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit la Clinceni. Cum intervin pompierii (VIDEO)
18:39 - Un turist român a devenit viral după ce a povestit pățania pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire…”
18:22 - Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi
18:10 - Gheorghe Hagi la Baza Sportivă Farul: Am primit cu bucurie vizita premierului Ilie Bolojan
17:59 - Specialiștii avertizează: Ghețarii arctici dispar de la o zi la alta. Microbii accelerează topirea gheții