Un scandal monstru a avut loc pe o stradă din Arad, în care au fost implicate 15 persoane. Conflictul s-a încheiat cu un tânăr înjunghiat care a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Scandal monstru între 15 persoane în Arad

Un număr de 15 persoane au fost implicate într-o în Arad soldată cu înjunghierea unui bărbat de 23 de ani. Poliția a intervenit în acest scandal monstru și a reținut mai mulți agresori. Doi adolescenți, unul de 16, iar al doilea de 18 ani, au fost reținuți și apoi arestați preventiv de autorități. Alți doi au fost plasați sub control judiciar.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii care au intervenit, bărbatul de 23 de ani, înjunghiat, a fost internat la spital și va avea nevoie de îngrijiri medicale pentru o perioadă de 25-30 de zile. Alte două persoane au fost rănite şi, de asemenea, au ajuns la o unitate medicală pentru îngrijiri. Acestea din urmă vor avea nevoie de îngrijiri pe o perioadă de trei până la nouă zile.

„În data de 08.10.2025, a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpaţii F.A.V., T.P.A, C.M.D.E şi B.C.R. pentru o durată de 30 de zile.

Propunerea a fost admisă în parte, instituindu-se măsura preventivă a arestului preventiv pentru inculpaţii F.A.V. şi B.C.R. şi măsura preventivă a controlului judiciar pentru inculpaţii T.P.A. şi C.M.D.E”, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

Adolescentă reținută din cauza unei bătăi cu o colegă

În afara acestui scandal monstru, într-o altă situație, o elevă minoră, de 14 ani, a fost reținută după ce a agresat o colegă în școală. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Arad, incidentul în care a fost implicată eleva s-a petrecut pe 1 octombrie, în localitatea Pilu.

Cele două adolescente au avut un în incinta școlii, iar agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore. Potrivit sursei citate cazul a fost preluat de procurori care au deschis un dosar penal pentru lovire.

„La data de 1 octombrie, polițiștii din Pilu au fost sesizați despre faptul că o minoră ar fi fost lovită de către o altă minoră,în vârstă de 14 ani, în incinta unei școli. În urma cercetărilor efectuate și în baza probatoriului administrat, minora de 14 ani a fost reținută pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru lovire”, a transmis .