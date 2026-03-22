Somnul românilor a devenit o problemă de sănătate în ultima perioadă. Un studiu recent arătă că 40% dintre cetățeni se plâng de cauzate în principal de stres și de anxietatea legată de ziua de mâine.

Grijile financiare afectează somnul românilor

Potrivit datelor din luna februarie, 85% dintre români spun că problemele cu banii îi împiedică să se odihnească noaptea, iar 75% recunosc că situația financiară le-a afectat deja sănătatea mentală. Somnul românilor este tulburat în primul rând de creșterea prețurilor la alimente și carburanți, dar și de teama de cheltuieli neprevăzute, care îngrijorează un român din cinci. De asemenea, incertitudinea privind locul de muncă adaugă un strat suplimentar de anxietate, femeile fiind mult mai afectate de aceste griji decât bărbații.

Riscurile de sănătate

Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează că, atunci, când somnul este de proastă calitate, riscul de a dezvolta până la 172 de boli diferite crește semnificativ. Lipsa odihnei afectează direct sistemul cardiovascular, ducând la hipertensiune arterială și boli coronariene, dar și la probleme metabolice precum diabetul de tip 2. Organismul nu mai procesează eficient zahărul din sânge fără o perioadă de refacere, ceea ce face ca riscurile pentru sănătate să se acumuleze rapid și să aibă efecte grave pe termen lung.

Impactul emoțional asupra stării

Pe lângă problemele fizice, starea de spirit are și ea de suferit, lipsa de odihnă contribuind direct la apariția depresiei și a dificultăților de a gestiona stresul zilnic. Odihna este esențială pentru regenerarea sistemului imunitar, iar fără această pauză necesară, corpul devine mult mai vulnerabil în fața infecțiilor. Oamenii ajung să se simtă obosiți și triști în mod constant, fiind prinși într-un cerc vicios în care oboseala le scade capacitatea de a păstra un echilibru mental sănătos, scrie .