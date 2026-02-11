B1 Inregistrari!
Cazul Vetmedan: 28 de milioane de lei pentru moartea în masă a câinilor. Primăriile care plătesc eutanasierea în loc de sterilizare

Cazul Vetmedan: 28 de milioane de lei pentru moartea în masă a câinilor. Primăriile care plătesc eutanasierea în loc de sterilizare

Flavia Codreanu
11 feb. 2026, 18:57
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Cum a eșuat sistemul în Cazul Vetmedan
  2. De ce eutanasierea în masă nu reprezintă o soluție
  3. Solicitări urgente pentru intervenția autorităților statului

Cazul Vetmedan scoate la iveală o realitate alarmantă în administrația câinilor fără stăpân: zeci de milioane de lei din bani publici sunt direcționate către eutanasierea în masă a animalelor. În loc să investească în prevenție și sterilizare, aproape 100 de primării au ales calea mai simplă. Decizia a dus la moartea a mii de animale. Această situație nu este doar o problemă de etică, ci un eșec al statului român de a administra banii locali redirecționați pentru uciderea animalelor.

Cum a eșuat sistemul în Cazul Vetmedan

Potrivit dcnews, în județul Iași, analiza costurilor din mai multe comune demonstrează gravitatea acestui fenomen.  În comuna Ciurea, bugetele alocate au depășit 485.000 de lei, sumă în schimbul căreia s-au raportat peste 400 de eutanasii și doar câteva zeci de adopții. Același model a fost aplicată și în Voinești, unde peste 85 dintre cei 91 de câini capturați au fost uciși, costurile ridicându-se la aproximativ 200.000 de lei.

Reprezentanții asociațiilor pentru protecția animalelor avertizează că eutanasierea a devenit o simplă procedură de birou, susținută masiv de nimeni altul decât statul.

Laura Fincu, președinta Asociației Sache Vet, afirmă că viața animalelor a fost redusă la o linie de buget. Lipsa sterilizării și a transparenței în contractele cu primăriile a permis acestui mecanism să funcționeze neîntrerupt chiar sub supravegherea autorităților publice.

De ce eutanasierea în masă nu reprezintă o soluție

Specialiștii în protecția animalelor subliniază că nicio localitate care a recurs la această metodă inumană, nu a reușit să rezolve problema câinilor singuri.

Hilde Tudora, director în cadrul Direcției de Protecție a Animalelor Ilfov, face o distincție clară între eutanasia legală, care presupune lipsa suferinței, și imaginile șocante din teren care indică o moarte în chinuri. Ea susține că singura cale eficientă de control este sterilizarea legală în masă, nu exterminarea.

Experții în politici publice, precum Tudor-Tim Ionescu, atrag atenția că exterminarea rapidă doar amână fenomenul, nu îl oprește. Atâta timp cât se cheltuiesc sume de ordinul milioanelor de lei pe un proces care produce doar mii de morți, eficiența fondurilor publice pot fi considerate pierdute.

Solicitări urgente pentru intervenția autorităților statului

Asociațiile civice cer intervenția imediată a instituțiilor de control, inclusiv a Poliției, DIICOT și a Colegiului Medicilor Veterinari.

Ioana Cosma, președinta Asociației Dreptate pentru Animale, consideră că situația actuală este un test de umanitate pentru primăriile implicate. Se solicită analizarea urgentă a contractelor și rezilierea celor care nu respectă normele minime și etice de protecție a animalelor.

Această situație arată cât de slab este sistemul care nu pune accent pe prevenție. Fără reguli clare pentru stăpânii de câini, uciderea animalelor va continua la nesfârșit pe banii cetățenilor. Problema nu mai este doar despre o singură firmă. Acum vorbim despre responsabilitatea autorităților și despre modul în care statul alege să cheltuie banii publici.

