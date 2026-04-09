CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România

Ana Beatrice
09 apr. 2026, 15:26
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială, în data de 9 aprilie a.c., cu Excelența Sa Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România. Discuțiile au vizat dinamizarea schimburilor economice bilaterale și identificarea unor mecanisme concrete de stimulare a investițiilor chineze pe piața românească.

România și China înregistrează o relație comercială în creștere susținută, volumul schimburilor bilaterale atingând 8,56 miliarde de euro în 2024, iar în primele unsprezece luni ale anului 2025 depășindu-se deja această valoare, însumând 8,8 miliarde de euro.

Ce a transmis Mihai Daraban despre investițiile chineze în România

„China este deja unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României, iar cifrele o demonstrează fără echivoc. Interesul investitorilor chinezi pentru piața românească este reflectat și de prezența a 14.562 de companii cu capital chinez active în România, cu un capital social subscris de peste 337 milioane de euro. Ceea ce ne propunem la nivelul CCIR este să facem pasul următor: să transformăm acest interes comercial în investiții reale, în capacități de producție amplasate pe teritoriul României. Avem argumente solide, și anume: acces direct la piața Uniunii Europene, Portul Constanța ca nod strategic între Marea Neagră și Europa Centrală, forță de muncă calificată și sectoare cu potențial ridicat, de la energie și procesare agroalimentară până la tehnologie. România trebuie să devină o platformă de producție și de export pentru companiile chineze care privesc serios spre Europa.”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

Cum vede Chen Feng dezvoltarea relațiilor economice dintre România și China

„România este un partener tradițional și un prieten apropiat al Chinei, cu o relație de cooperare neîntreruptă de 77 de ani. Companiile chineze manifestă un interes crescând față de piața românească, în special în domeniile energiei noi și industriei prelucrătoare. Dorim să vedem o intensificare a exporturilor românești de calitate spre China și, în același timp, să încurajăm companiile din ambele țări să colaboreze în sectoare cu valoare adăugată ridicată — pentru că produsele agroalimentare sunt un bun început, dar potențialul parteneriatului nostru merge mult mai departe.”, a declarat E.S. Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România.

