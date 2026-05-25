George Scripcaru, primarul Brașovului, spune că autoritățile ar putea rezolva care coboară în oraș în același fel în care au rezolvat și problema câinilor comunitari. El a mai precizat că legislația națională care protejează urșii interzice primarilor să ia măsura recoltării lor, de exemplu. Asta deși unii urși nu se mai sperie când sunt alungați de echipele mixte, iar unii din cei relocați în alte păduri se întorc în zona Brașovului.

Primarul Brașovului, despre problema urșilor

„Am ajuns în situația asta nefirească, în care ne trezim cu urșii pe stradă. Mai rămâne să ajungă ursul și pe Republicii și suntem în regulă din acest punct de vedere. Am mai avut o situație similară, deși nu la același nivel, când am avut probleme cu câinii în Brașov. Partea bună e că am avut un partener de dialog, Asociația Milioane de Prieteni.

La început ne-am certat, ne-am contrat, ei voiau într-un fel, eu voiam altfel și le-am spus că obiectivul meu este să protejăm și câinii, dar să protejăm și oamenii și am găsit soluții împreună, ne-am implicat împreună.

Astăzi avem o problemă rezolvată, avem un azil de câini, adunăm câinii, îi sterilizăm, îi îngrijim. Putem să facem același lucru cu urșii”, a declarat primarul George Scripcaru, la

Acesta a mai precizat că Brașovul are o populație de urși de 10 ori mai mare decât ar trebui, adică sunt aproximativ 110 urși în arealul din jurul orașului.