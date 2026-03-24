Aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în Uniunea Europeană în 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 3% față de anul precedent, sau 580 de decese mai puține. Cu toate că progresele sunt evidente, datele preliminare arată că majoritatea statelor membre nu sunt încă pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivul de reducere cu 50% a deceselor până în 2030.

Cele mai sigure și cele mai periculoase țări

Cele mai sigure țări în materie de siguranță rutieră au fost Suedia și Danemarca, cu rate de mortalitate de 20, respectiv 23 de decese la un milion de locuitori. În schimb, România (68 decese la un milion de locuitori), Bulgaria (71) și Croația (67) au înregistrat cele mai ridicate rate, semnificativ peste media UE de 43 decese la un milion de locuitori, conform Agerpres.

„Având în vedere creșterea numărului de vehicule pe drumurile din UE și a kilometrilor parcurși, scăderea numărului deceselor cauzate de accidente rutiere este o realizare semnificativă. Cu toate acestea, majoritatea statelor membre nu sunt încă pe cale să îndeplinească obiectivul UE de a reduce la jumătate numărul deceselor și al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030”, a informat Comisia Europeană.

Evoluții pozitive în câteva state

Progresele variază considerabil între țări. Estonia a înregistrat o scădere de 38% a deceselor, iar Grecia de 22% între 2024 și 2025. În prezent, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Polonia și România par să fie pe drumul cel bun pentru a atinge ținta UE pentru 2030.

Pentru fiecare deces, se estimează că cinci persoane suferă răni grave, ceea ce înseamnă că aproximativ 100.000 de persoane sunt grav afectate anual în UE. În 2024, 53% dintre decese au avut loc pe drumuri rurale, 38% în zone urbane și 8% pe autostrăzi. În mediul urban, 70% dintre victime erau utilizatori vulnerabili ai drumurilor: pietoni, bicicliști sau persoane care folosesc vehicule motorizate cu două roți.

Profilul victimelor

Bărbații reprezintă 77% din decese, iar femeile 23%. O preocupare majoră este ponderea mare a tinerilor între 18 și 24 de ani și a persoanelor peste 65 de ani, în special printre pietoni și bicicliști. Șoferii și pasagerii au reprezentat 44% din decese, utilizatorii de motociclete 21%, pietonii 18% și bicicliștii 9%.

Dispozitivele de mobilitate personală, precum trotinetele electrice, reprezintă doar 1% din decese, dar numărul incidentelor a crescut semnificativ între 2021 și 2024.

Obiectivele UE pentru 2030 și 2050

„UE și-a stabilit obiectivul de reducere cu 50% a numărului de decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2030, urmărind să ajungă la zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050”, se arată în raportul publicat de Comisie la jumătatea perioadei. Deși s-au înregistrat progrese, ritmul actual nu este suficient pentru atingerea obiectivelor.

UE sprijină siguranța rutieră prin norme de infrastructură, teste pentru vehicule, coordonarea cooperării transfrontaliere și finanțarea proiectelor de prevenție. Inițiative recente includ cerințe noi pentru permise de conducere și îmbunătățirea inspecției tehnice a vehiculelor.