B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acordul comercial UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu de la 1 mai. Cum va influența acesta economia europeană

Iulia Petcu
23 mart. 2026, 19:33
Acord UE - Mercosur. Sursa foto: Captură video - European Commission / YouTube
Cuprins
  1. De ce se aplică provizoriu acordul comercial
  2. Ce efecte economice sunt așteptate
  3. Ce păreri sunt prezente în Uniunea Europeană
  4. Care sunt condițiile pentru aplicarea acordului

Comisia Europeană a anunțat aplicarea provizorie a acordului de liber schimb cu statele Mercosur, începând cu 1 mai. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de dispute politice și îngrijorări legate de impactul economic asupra Uniunii Europene.

De ce se aplică provizoriu acordul comercial

Executivul european a decis implementarea temporară a tratatului până la clarificarea legalității acestuia de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Verdictul este așteptat abia peste aproximativ un an și jumătate, ceea ce prelungește incertitudinea juridică.

Între timp, Parlamentul European a sesizat instanța încă din luna ianuarie, solicitând verificarea conformității acordului cu legislația comunitară. Această procedură a amplificat tensiunile politice deja existente în jurul tratatului.

Ce efecte economice sunt așteptate

Aplicarea provizorie va permite eliminarea imediată a unor taxe vamale, facilitând schimburile comerciale între cele două regiuni. Exportatorii europeni vor avea acces mai ușor pe piețele din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

În același timp, piața europeană va deveni mai accesibilă pentru produse sud-americane precum carne, zahăr, orez sau soia. Această deschidere reciprocă este considerată de susținători un impuls necesar pentru dinamizarea comerțului internațional.

Ce păreri sunt prezente în Uniunea Europeană

Acordul a generat diviziuni profunde între statele membre, reflectând interese economice și politice diferite. Franța și sectorul agricol european contestă ferm tratatul, invocând riscuri majore pentru producătorii locali.

Pe de altă parte, economii importante precum Germania și Spania susțin inițiativa, argumentând că deschiderea piețelor este esențială în actualul context global. Disputa evidențiază dificultatea de a armoniza interesele divergente în interiorul Uniunii, relatează Libertatea.

Criticii avertizează că produsele importate ar putea intra pe piața europeană la prețuri mai mici, fără a respecta aceleași standarde stricte. Această situație ar putea crea presiuni suplimentare asupra fermierilor europeni, deja afectați de concurența internațională.

Care sunt condițiile pentru aplicarea acordului

Măsura se va aplica doar statelor din Mercosur care au finalizat procedurile interne și au notificat oficial Uniunea Europeană. Până în prezent, Argentina, Brazilia și Uruguay au îndeplinit aceste cerințe necesare pentru activarea acordului.

Alte state sunt în curs de finalizare a procesului, urmând să transmită notificările în perioada imediat următoare. Aplicarea etapizată reflectă complexitatea procedurilor și necesitatea respectării cadrului legal european.

Tags:
Citește și...
Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii
Economic
Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii
Niculescu (ANRE): „O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani”. Ce spune despre rolul instituției pe care o conduce
Economic
Niculescu (ANRE): „O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani”. Ce spune despre rolul instituției pe care o conduce
Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților
Economic
Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților
Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
Economic
Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
Economic
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
Economic
SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
Economic
Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
Măsuri de ajutor pentru locuitorii Sectorului 4. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță (VIDEO)
Economic
Măsuri de ajutor pentru locuitorii Sectorului 4. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță (VIDEO)
Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
Economic
Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
Economic
Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
Ultima oră
20:28 - Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Capitală
20:27 - Senatul schimbă legea privind abandonul de familie pentru a sprijini victimele. Cum se schimbă procedurile penale
20:24 - Banca ING a fost sancționată cu 4.000 de euro. Ce s-a descoperit la o sucursală a băncii
20:06 - Cum era Cristi Borcea în puşcărie. Giovanni Becali: „La vizită veneau două-trei neveste. Îl suna soţia Alina, dar el era deja cu Valentina Pelinel”
19:42 - Inteligența artificială va monitoriza poluarea Dunării. Câte milioane de euro a costat proiectul
19:36 - Niculescu (ANRE): „O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani”. Ce spune despre rolul instituției pe care o conduce
19:09 - Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament
19:02 - Un elev din Târgu Jiu a susținut Olimpiada Națională de Informatică pe patul de spital
18:49 - Italian reținut după ce a încercat să aducă droguri în România. Cum au descoperit polițiștii transportul ilegal (FOTO)
18:44 - Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional