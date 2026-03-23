Comisia Europeană a anunțat aplicarea provizorie a acordului de liber schimb cu statele Mercosur, începând cu 1 mai. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de dispute politice și îngrijorări legate de impactul economic asupra Uniunii Europene.

De ce se aplică provizoriu acordul comercial

Executivul european a decis implementarea temporară a tratatului până la clarificarea legalității acestuia de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Verdictul este așteptat abia peste aproximativ un an și jumătate, ceea ce prelungește incertitudinea juridică.

Între timp, a sesizat instanța încă din luna ianuarie, solicitând verificarea conformității acordului cu legislația comunitară. Această procedură a amplificat tensiunile politice deja existente în jurul tratatului.

Ce efecte economice sunt așteptate

Aplicarea provizorie va permite eliminarea imediată a unor taxe vamale, facilitând schimburile comerciale între cele două regiuni. Exportatorii europeni vor avea acces mai ușor pe piețele din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

În același timp, piața europeană va deveni mai accesibilă pentru produse sud-americane precum carne, zahăr, orez sau soia. Această deschidere reciprocă este considerată de susținători un impuls necesar pentru dinamizarea comerțului internațional.

Ce păreri sunt prezente în Uniunea Europeană

Acordul a generat diviziuni profunde între statele membre, reflectând interese economice și politice diferite. Franța și sectorul agricol european contestă ferm tratatul, invocând riscuri majore pentru producătorii locali.

Pe de altă parte, economii importante precum Germania și Spania susțin inițiativa, argumentând că deschiderea piețelor este esențială în actualul context global. Disputa evidențiază dificultatea de a armoniza interesele divergente în interiorul Uniunii, relatează Libertatea.

Criticii avertizează că produsele importate ar putea intra pe piața europeană la prețuri mai mici, fără a respecta aceleași standarde stricte. Această situație ar putea crea presiuni suplimentare asupra fermierilor europeni, deja afectați de concurența internațională.

Care sunt condițiile pentru aplicarea acordului

Măsura se va aplica doar statelor din care au finalizat procedurile interne și au notificat oficial Uniunea Europeană. Până în prezent, Argentina, Brazilia și Uruguay au îndeplinit aceste cerințe necesare pentru activarea acordului.

Alte state sunt în curs de finalizare a procesului, urmând să transmită notificările în perioada imediat următoare. Aplicarea etapizată reflectă complexitatea procedurilor și necesitatea respectării cadrului legal european.