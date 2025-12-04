Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor

Ca în fiecare lună decembrie, Google a prezentat topul celor mai populare căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie.

Subiectele căutate pe Google anul acesta

Pe listă apar alegerile prezidențiale din primăvară, moartea fostului papă Francisc, asasinarea activistului Charlie Kirk, decesul fostului președinte Ion Iliescu, dar și filmul „Nosferatu”, serialul „Squid Game” și populara jucărie Labubu.

Românii au mai căutat informații despre meciul dintre FSCB și PAOK Salonic ori despre lansarea noului iPhone.

În materie de „Idei”, românii au căutat „idei de tatuaje bărbați”, de ciorbă sau chiar „idei de afaceri la țară”, informează

Topul căutărilor pe Google în 2025

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”. Iată mai jos listele de anul acesta:

Căutări populare ale românilor pe Google

Nicușor Dan Ion Iliescu George Simion iPhone 17 Charlie Kirk Prezență vot Insula Iubirii 2025 FCSB PAOK Labubu Papa Francisc

Filmele pe care le-au căutat românii în 2025

Nosferatu Anora Cravata galbenă Minecraft Movie Culpa Nuestra The Gorge Babygirl Frankenstein Snow White Thunderbolts

Serialele pe care le-au căutat românii în 2025

Squid Game Adolescence Ginny and Georgia From Wednesday Season 2 The Summer I Turned Pretty Aziz The Last of Us Season 2 Dexter Resurrection American Primeval

Personalitățile despre care românii au vrut să afle mai multe

Nicușor Dan George Simion Călin Georgescu Bianca Censori Laura Vicol Mihaela Rădulescu Sebastian Stan Melania Trump Ilie Bolojan Crin Antonescu

Crăciun

Târg de Crăciun Viena 2025 Târg de Crăciun Budapesta 2025 Târg de Crăciun București 2025 Târg de Crăciun Craiova 2025 Vacanță de Crăciun 2025 Crăciun rit vechi 2025 Târg de Crăciun Cluj 2025 Târg de Crăciun Sibiu 2025 Târg de Crăciun Brașov 2025 Renii lui Moș Crăciun

Diete

Dieta Cerin Dieta Mara Bănică Dieta Metabolică Dieta Hashimoto Dieta Moromete Dieta cu ou fiert Dieta Mayo Dieta Uruguayană Dieta cu banane Dieta de rotație

Rețete

Drob de miel rețetă tradițională Ciocolată Dubai rețetă Rețetă pască cu brânză Rețetă drob de pui simplă Drob de miel rețetă ardelenească Miel la cuptor rețetă Rețetă pască Jamila Rețeta Mihaelei pască fără aluat Rețetă drob de miel cu prapure Rețetă chiftele de porc

Cum…?

Cum arată buletinul de vot Cum se vopsesc ouăle Cum a votat diaspora Cum se alege Papa Cum arată Labubu Cum să crești copii puternici mental Cum va fi vremea de Paște Cum se face cozonacul Cum trec la Hidroelectrica Cum se desparte în silabe subiect

Idei

Idei mărțișoare copii Idei de Valentines Day Idei cină Idei tatuaje bărbați Idei de prânz Idei cină rapidă Idei de ciorbă Idei de afaceri la țară Idei de desen Idei pachețel școală

Inteligența artificială