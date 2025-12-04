B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor

Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 09:58
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor
Captură google.com
Cuprins
  1. Subiectele căutate pe Google anul acesta
  2. Topul căutărilor pe Google în 2025

Ca în fiecare lună decembrie, Google a prezentat topul celor mai populare căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie.

Subiectele căutate pe Google anul acesta

Pe listă apar alegerile prezidențiale din primăvară, moartea fostului papă Francisc, asasinarea activistului Charlie Kirk, decesul fostului președinte Ion Iliescu, dar și filmul „Nosferatu”, serialul „Squid Game” și populara jucărie Labubu.

Românii au mai căutat informații despre meciul dintre FSCB și PAOK Salonic ori despre lansarea noului iPhone.

În materie de „Idei”, românii au căutat „idei de tatuaje bărbați”, de ciorbă sau chiar „idei de afaceri la țară”, informează Știrile Pro TV.

Topul căutărilor pe Google în 2025

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”. Iată mai jos listele de anul acesta:

Căutări populare ale românilor pe Google

  1. Nicușor Dan
  2. Ion Iliescu
  3. George Simion
  4. iPhone 17
  5. Charlie Kirk
  6. Prezență vot
  7. Insula Iubirii 2025
  8. FCSB PAOK
  9. Labubu
  10. Papa Francisc

Filmele pe care le-au căutat românii în 2025

  1. Nosferatu
  2. Anora
  3. Cravata galbenă
  4. Minecraft Movie
  5. Culpa Nuestra
  6. The Gorge
  7. Babygirl
  8. Frankenstein
  9. Snow White
  10. Thunderbolts

Serialele pe care le-au căutat românii în 2025

  1. Squid Game
  2. Adolescence
  3. Ginny and Georgia
  4. From
  5. Wednesday Season 2
  6. The Summer I Turned Pretty
  7. Aziz
  8. The Last of Us Season 2
  9. Dexter Resurrection
  10. American Primeval

Personalitățile despre care românii au vrut să afle mai multe

  1. Nicușor Dan
  2. George Simion
  3. Călin Georgescu
  4. Bianca Censori
  5. Laura Vicol
  6. Mihaela Rădulescu
  7. Sebastian Stan
  8. Melania Trump
  9. Ilie Bolojan
  10. Crin Antonescu

Crăciun

  1. Târg de Crăciun Viena 2025
  2. Târg de Crăciun Budapesta 2025
  3. Târg de Crăciun București 2025
  4. Târg de Crăciun Craiova 2025
  5. Vacanță de Crăciun 2025
  6. Crăciun rit vechi 2025
  7. Târg de Crăciun Cluj 2025
  8. Târg de Crăciun Sibiu 2025
  9. Târg de Crăciun Brașov 2025
  10. Renii lui Moș Crăciun

Diete

  1. Dieta Cerin
  2. Dieta Mara Bănică
  3. Dieta Metabolică
  4. Dieta Hashimoto
  5. Dieta Moromete
  6. Dieta cu ou fiert
  7. Dieta Mayo
  8. Dieta Uruguayană
  9. Dieta cu banane
  10. Dieta de rotație

Rețete

  1. Drob de miel rețetă tradițională
  2. Ciocolată Dubai rețetă
  3. Rețetă pască cu brânză
  4. Rețetă drob de pui simplă
  5. Drob de miel rețetă ardelenească
  6. Miel la cuptor rețetă
  7. Rețetă pască Jamila
  8. Rețeta Mihaelei pască fără aluat
  9. Rețetă drob de miel cu prapure
  10. Rețetă chiftele de porc

Cum…?

  1. Cum arată buletinul de vot
  2. Cum se vopsesc ouăle
  3. Cum a votat diaspora
  4. Cum se alege Papa
  5. Cum arată Labubu
  6. Cum să crești copii puternici mental
  7. Cum va fi vremea de Paște
  8. Cum se face cozonacul
  9. Cum trec la Hidroelectrica
  10. Cum se desparte în silabe subiect

Idei

  1. Idei mărțișoare copii
  2. Idei de Valentines Day
  3. Idei cină
  4. Idei tatuaje bărbați
  5. Idei de prânz
  6. Idei cină rapidă
  7. Idei de ciorbă
  8. Idei de afaceri la țară
  9. Idei de desen
  10. Idei pachețel școală

Inteligența artificială

  1. Olimpiada de inteligență artificială
  2. Inteligență artificială gratis
  3. Inteligență artificială online
  4. Inteligență artificială Google
  5. Inteligență artificială China
  6. Ce este inteligența artificială
  7. Inteligență artificială pe telefon
  8. Curs inteligență artificială
  9. Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente
  10. Inteligență artificială poze
Tags:
Citește și...
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Eveniment
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Eveniment
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)
Eveniment
Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)
Timișoara: Profesor acuzat de relații amoroase cu o elevă de clasa a IX-a. Au fost deschise mai multe anchete
Eveniment
Timișoara: Profesor acuzat de relații amoroase cu o elevă de clasa a IX-a. Au fost deschise mai multe anchete
O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină. Iată ce s-a întâmplat și cine era răpitorul, de fapt
Eveniment
O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină. Iată ce s-a întâmplat și cine era răpitorul, de fapt
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)
Eveniment
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)
Reacția lui Daniel David la criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Să nu creadă cineva că o echipă de birocrați sau ministrul a intrat cu pixul și a început să pună acolo autor și titlu”
Eveniment
Reacția lui Daniel David la criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Să nu creadă cineva că o echipă de birocrați sau ministrul a intrat cu pixul și a început să pună acolo autor și titlu”
Alunecare de teren pe DN1 în zona Comarnic. Ce riscuri anunță specialiștii pentru stabilitatea drumului (VIDEO)
Eveniment
Alunecare de teren pe DN1 în zona Comarnic. Ce riscuri anunță specialiștii pentru stabilitatea drumului (VIDEO)
Alertă de sănătate publică. Campanie de retragere a unor senzori de glicemie. Mai mulți pacienți diabetici au murit
Eveniment
Alertă de sănătate publică. Campanie de retragere a unor senzori de glicemie. Mai mulți pacienți diabetici au murit
Catalin Drula
Ultima oră
12:04 - Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
11:58 - Câți bani a plătit Alina Ceușan să-și aducă bonă din Filipine: „E ca o prietenă bună, așa o simt” (FOTO)
11:47 - Oana Lis, mesaj sincer după mai multe comentarii răutăcioase: „Nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu”. Ce i-au spus internauții
11:40 - Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
11:31 - Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „E marcat de dezastre anul acesta”. Ce a spus despre România
11:18 - Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
11:11 - Andrei Caramitru susține că mesajele lui Cătălin Drulă îl avantajează pe candidatul PSD și că există un „joc politic” împotriva lui Ciprian Ciucu
10:40 - Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
10:40 - Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)
10:34 - Prietenă a lui Artan, mărturii tulburătoare despre ultima lui zi: „Eu îl așteptam și mă miram de ce nu vine”. Artistul a fost foarte afectat de acuzațiile ce i-au fost aduse recent