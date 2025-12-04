Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor

Ca în fiecare lună decembrie, Google a prezentat topul celor mai populare căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie.
Subiectele căutate pe Google anul acesta
Pe listă apar alegerile prezidențiale din primăvară, moartea fostului papă Francisc, asasinarea activistului Charlie Kirk, decesul fostului președinte Ion Iliescu, dar și filmul „Nosferatu”, serialul „Squid Game” și populara jucărie Labubu.
Românii au mai căutat informații despre meciul dintre FSCB și PAOK Salonic ori despre lansarea noului iPhone.
În materie de „Idei”, românii au căutat „idei de tatuaje bărbați”, de ciorbă sau chiar „idei de afaceri la țară”, informează Știrile Pro TV.
Topul căutărilor pe Google în 2025
Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”. Iată mai jos listele de anul acesta:
Căutări populare ale românilor pe Google
- Nicușor Dan
- Ion Iliescu
- George Simion
- iPhone 17
- Charlie Kirk
- Prezență vot
- Insula Iubirii 2025
- FCSB PAOK
- Labubu
- Papa Francisc
Filmele pe care le-au căutat românii în 2025
- Nosferatu
- Anora
- Cravata galbenă
- Minecraft Movie
- Culpa Nuestra
- The Gorge
- Babygirl
- Frankenstein
- Snow White
- Thunderbolts
Serialele pe care le-au căutat românii în 2025
- Squid Game
- Adolescence
- Ginny and Georgia
- From
- Wednesday Season 2
- The Summer I Turned Pretty
- Aziz
- The Last of Us Season 2
- Dexter Resurrection
- American Primeval
Personalitățile despre care românii au vrut să afle mai multe
- Nicușor Dan
- George Simion
- Călin Georgescu
- Bianca Censori
- Laura Vicol
- Mihaela Rădulescu
- Sebastian Stan
- Melania Trump
- Ilie Bolojan
- Crin Antonescu
Crăciun
- Târg de Crăciun Viena 2025
- Târg de Crăciun Budapesta 2025
- Târg de Crăciun București 2025
- Târg de Crăciun Craiova 2025
- Vacanță de Crăciun 2025
- Crăciun rit vechi 2025
- Târg de Crăciun Cluj 2025
- Târg de Crăciun Sibiu 2025
- Târg de Crăciun Brașov 2025
- Renii lui Moș Crăciun
Diete
- Dieta Cerin
- Dieta Mara Bănică
- Dieta Metabolică
- Dieta Hashimoto
- Dieta Moromete
- Dieta cu ou fiert
- Dieta Mayo
- Dieta Uruguayană
- Dieta cu banane
- Dieta de rotație
Rețete
- Drob de miel rețetă tradițională
- Ciocolată Dubai rețetă
- Rețetă pască cu brânză
- Rețetă drob de pui simplă
- Drob de miel rețetă ardelenească
- Miel la cuptor rețetă
- Rețetă pască Jamila
- Rețeta Mihaelei pască fără aluat
- Rețetă drob de miel cu prapure
- Rețetă chiftele de porc
Cum…?
- Cum arată buletinul de vot
- Cum se vopsesc ouăle
- Cum a votat diaspora
- Cum se alege Papa
- Cum arată Labubu
- Cum să crești copii puternici mental
- Cum va fi vremea de Paște
- Cum se face cozonacul
- Cum trec la Hidroelectrica
- Cum se desparte în silabe subiect
Idei
- Idei mărțișoare copii
- Idei de Valentines Day
- Idei cină
- Idei tatuaje bărbați
- Idei de prânz
- Idei cină rapidă
- Idei de ciorbă
- Idei de afaceri la țară
- Idei de desen
- Idei pachețel școală
Inteligența artificială
- Olimpiada de inteligență artificială
- Inteligență artificială gratis
- Inteligență artificială online
- Inteligență artificială Google
- Inteligență artificială China
- Ce este inteligența artificială
- Inteligență artificială pe telefon
- Curs inteligență artificială
- Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente
- Inteligență artificială poze