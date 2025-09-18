La aproape două luni de la moartea sa, ul lui Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, a devenit unul dintre cele mai vizitate și îngrijite locuri din . Fostul șef de stat, care a condus România în trei mandate și a rămas o figură centrală a tranziției politice de după Revoluția din 1989, s-a stins din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, lăsând în urmă o moștenire complexă, marcată de controverse și de momente definitorii pentru istoria recentă a țării.

Cum au fost ultimele luni din viața lui Ion Iliescu

În ultimele luni de viață, starea de sănătate a lui Ion Iliescu se deteriorase vizibil. Internat la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, fostul președinte a petrecut aproape două luni la secția de terapie intensivă, confruntându-se cu dificultăți respiratorii severe. Diagnosticul oficial a indicat o formă de cancer pulmonar.

Ultima informație publică despre sănătatea sa fusese făcută în decembrie 2023, când se anunța că mobilitatea îi era tot mai redusă. De altfel, Iliescu nu mai apăruse în spațiul public din martie 2017, când a fost chemat la Parchetul General pentru audieri în dosarul Revoluției, caz care a revenit ulterior pe masa procurorilor militari.

De-a lungul vieții, Ion Iliescu a trecut prin numeroase încercări medicale. În 2019, a suportat o intervenție chirurgicală pentru pericardită lichidiană, o afecțiune a inimii. Era cunoscut faptul că suferea de cardiopatie ischemică, că fusese supus unor proceduri de montare a șase stenturi și că trăia de mai mulți ani fără vezica biliară. Problemele cardiace și pulmonare i-au afectat constant calitatea vieții, dar, în ciuda acestora, a rămas o prezență urmărită și comentată în spațiul politic și public românesc.

Cum arată mormântul lui Ion Iliescu

De la înmormântarea sa și până astăzi, locul de veci al lui Ion Iliescu s-a transformat într-un adevărat altar de reculegere. Zilnic, oameni simpli, foști colegi de partid, colaboratori sau prieteni vin să aprindă lumânări și să depună flori. Mormântul este permanent acoperit cu aranjamente funerare și coroane, semn al faptului că memoria sa continuă să stârnească emoții și respect, chiar și după dispariția sa.

Mulți dintre cei care îl vizitează afirmă că prezența lor este un gest de recunoștință pentru contribuția sa la schimbările de după 1989, dar și un semn al unei legături personale cu figura celui care, vreme de ani buni, a fost omul cel mai influent din România.

Ce a apărut la mormântul lui Ion Iliescu

Printre numeroasele coroane depuse la mormântul fostului președinte, una a atras, recent, atenția. Este vorba despre un aranjament floral din partea familiei generalului (r) Ioan Talpeș, unul dintre cei mai apropiați oameni de încredere ai lui Ion Iliescu. Pe panglica coroanei, mesajul este simplu: „Un pios omagiu, Familia Talpeș”, potrivit .

Ioan Talpeș, fost șef al Serviciului de Informații Externe între 1992 și 1997 și consilier prezidențial în mandatul lui Iliescu, a fost considerat ani la rând un colaborator loial și o persoană de maximă încredere a acestuia. Relația strânsă dintre cei doi este încă un indiciu al felului în care Ion Iliescu a știut să-și păstreze alături oameni devotați, chiar și în perioadele tensionate ale scenei politice.

Ce moștenire politică a lăsat Ion Iliescu

Moartea lui Ion Iliescu a redeschis discuțiile despre rolul său în istoria recentă a României. Pentru unii, el rămâne președintele care a asigurat trecerea de la comunism la democrație, un lider care a reușit să mențină stabilitatea într-o perioadă extrem de tulbure. Pentru alții, numele său este asociat cu evenimentele violente ale mineriadelor și cu dosarul Revoluției, capitole dureroase care continuă să divizeze opinia publică.

Unii vin din respect, alții din dorința de a înțelege mai bine istoria trăită. Indiferent de interpretările politice, gesturile de la locul de veci confirmă că fostul președinte a lăsat o amprentă imposibil de ignorat asupra societății românești.