Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi condus pe ultimul drum joi, 7 august, în cadrul unei c cu onoruri militare. Sicriul cu trupul neînsuflețit, depus încă de miercuri în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, va fi însoțit de un moment religios și de ceremonia Gărzii la catafalc, urmate de slujba de înmormântare la Biserica din Complexul Cotroceni.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Va fi intonat Imnul Național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Ion Iliescu va fi condus pe ultimul drum pe un traseu prestabilit. Cortegiul funerar va urma traseul: Bulevardul Gheorghe Marinescu – Eroii Sanitari – Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi așezat pe un afet de tun, iar militarii vor prezenta onorul. Înmormântarea se va desfășura într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a apropiaților.

Guvernul a declarat joi, 7 august, zi de doliu național, în semn de respect pentru fostul șef al statului. Drapelele vor fi coborâte în bernă în întreaga țară, precum și la misiunile diplomatice ale României din străinătate.

Programul oficial al ceremoniilor de joi este următorul:

09:00 – 09:50 : Sosirea invitaților la Palatul Cotroceni

10:00 : Moment religios în Sala Unirii

10:10 : Ceremonia Gărzii la catafalc

10:15 : Moment de reculegere

10:16 : Ridicarea sicriului și deplasarea către copertina oficială

10:20 : Plecarea cortegiului funerar

10:30 – 11:30 : Slujba de înmormântare la Biserica Cotroceni

11:40 : Gardă de Onoare și intonarea Imnului Național pe Platoul Marinescu

Ulterior: Cortegiul se deplasează către Cimitirul Militar Ghencea III, unde va avea loc

Ion Iliescu a fost președintele României în perioadele 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004. A murit marți, la vârsta de 95 de ani, în Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală.

Românii cozi pentru a trece pe la căpătâiul lui Ion Iliescu și a-i aduce un ultim omagiu fostului președinte. Au călătorit chiar și sute de kilometri pentru a lua parte la această ceremonie, pentru a-i depunde o floare sau o lumânare.