Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului

George Lupu
07 aug. 2025, 08:58
Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
Prima zi a funeraliilor de stat organizate in onoarea fostului presedinte Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, 6 august 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi condus pe ultimul drum joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii funerare cu onoruri militare. Sicriul cu trupul neînsuflețit, depus încă de miercuri în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, va fi însoțit de un moment religios și de ceremonia Gărzii la catafalc, urmate de slujba de înmormântare la Biserica din Complexul Cotroceni.

Cuprins

  • Cum se va desfășura ceremonia de înmormântare
  • Ion Iliescu, condus pe ultimul drum
  • Programul oficial al evenimentului funerar

Cum se va desfășura ceremonia de înmormântare

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Va fi intonat Imnul Național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Ion Iliescu va fi condus pe ultimul drum pe un traseu prestabilit. Cortegiul funerar va urma traseul: Bulevardul Gheorghe Marinescu – Eroii Sanitari – Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

La intrarea în cimitir, sicriul va fi așezat pe un afet de tun, iar militarii vor prezenta onorul. Înmormântarea se va desfășura într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a apropiaților.

Guvernul a declarat joi, 7 august, zi de doliu național, în semn de respect pentru fostul șef al statului. Drapelele vor fi coborâte în bernă în întreaga țară, precum și la misiunile diplomatice ale României din străinătate.

Programul oficial al evenimentului funerar

Programul oficial al ceremoniilor de joi este următorul:

  • 09:00 – 09:50: Sosirea invitaților la Palatul Cotroceni

  • 10:00: Moment religios în Sala Unirii

  • 10:10: Ceremonia Gărzii la catafalc

  • 10:15: Moment de reculegere

  • 10:16: Ridicarea sicriului și deplasarea către copertina oficială

  • 10:20: Plecarea cortegiului funerar

  • 10:30 – 11:30: Slujba de înmormântare la Biserica Cotroceni

  • 11:40: Gardă de Onoare și intonarea Imnului Național pe Platoul Marinescu

  • Ulterior: Cortegiul se deplasează către Cimitirul Militar Ghencea III, unde va avea loc ceremonia de înhumare

Ion Iliescu a fost președintele României în perioadele 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004. A murit marți, la vârsta de 95 de ani, în Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală.

Românii au format cozi pentru a trece pe la căpătâiul lui Ion Iliescu și a-i aduce un ultim omagiu fostului președinte. Au călătorit chiar și sute de kilometri pentru a lua parte la această ceremonie, pentru a-i depunde o floare sau o lumânare.

B1 TV va difuza vineri, ora 23:00, documentarul „Piața Universității – România”, în regia lui Stere Gulea, Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu

