Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt

Tot mai multe municipalități din România impun restricții privind folosirea coroanelor din plastic la înmormântări, în încercarea de a reduce cantitatea de deșeuri greu degradabile lăsate în cimitire.

Ce restricție nouă a fost impusă pentru înmormântări

La Timișoara, autoritățile locale au elaborat un regulament care va permite accesul în cimitire doar cu flori naturale. Măsura, sprijinită și de Mitropolia Banatului, urmează să fie supusă votului Consiliului Local la finalul lunii.

Campaniile derulate până acum au redus semnificativ utilizarea coroanelor din plastic: dacă în trecut erau majoritare, astăzi doar aproximativ 10% dintre cele aduse la înmormântări mai sunt artificiale. Totuși, cheltuielile pentru curățarea cimitirelor rămân ridicate – circa 22.000 de lei lunar doar pentru eliminarea deșeurilor plastice, potrivit .

Avertismentul firmelor de salubritate

Firmele de salubritate atrag atenția că aceste ornamente reprezintă deșeuri periculoase și recomandă înlocuirea lor cu flori naturale sau coroane biodegradabile, ca gest de respect față de cei trecuți din viață.

Deși coroanele din plastic sunt mai ieftine decât cele naturale, autoritățile susțin că interzicerea lor aduce beneficii pe termen lung pentru mediu și întreținerea spațiilor funerare. Inițiative similare sunt în desfășurare și în alte orașe, printre care Oradea, semn al unei tendințe tot mai vizibile de protejare a mediului.