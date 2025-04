Ce complicații grave pot apărea din cauza rujeolei? Explicațiile medicului Adrian Marinescu: „,Sunt și cazuri care merg către deces”. Ce spune despre miturile legate de vaccinul ROR

O boală mortală ne face celebri în Europa. 85 % dintre cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană provin din țara noastră. Rata de vaccinare a scăzut atât de mult, încât cazurile de sunt în plină explozie.

Peste 27.000 de cazuri, în decurs de un an, deși la începutul anilor 2000 rata de imunizare a României ajunsese la un nivel record de 98 %. Acum, la nivel național, numai 78 % din populație s-a vaccinat cu prima doză. Acest lucru înseamnă că în anumite județe, cum ar fi Arad, Satu Mare sau Suceava, mai puțin de jumătate dintre copii au fost vaccinați.

Statisticile sunt alarmante, iar medicii reamintesc că doar prin imunizare, prin vaccinare, putem preveni această boală contagioasă.

La ce complicații grave poate duce rujeola

, directorul medical al Institutului Matei Balș, a explicat pe B1 TV, la ce complicații grave poate duce această boală.

“Înainte de toate, nu aș numi o boală mortală. Aș spune că este o boală eruptivă a copilăriei, dar care poate să apară inclusiv la adulții tineri, în momentul în care nu au fost vaccinați și nu au trecut prin boală.

Acum, legat de vaccinare, cred că vorbim de principiul vaccinării. Problema nu e doar la vaccinul pentru rujeolă, se întâmplă și la vaccinul antigripal, se întâmplă în general în raport cu vaccinarea și, din păcate, pandemia prin care tocmai am trecut în loc să ne ajute și să meargă lucrurile mai bine, se pare că a fost, de fapt, cireașa de pe tort. Adică am ales în punctul în care trendul să fie descendent. Ce înseamnă acest lucru? Că o boală, care, practic poate fi considerată banală și care trebuie să însemne cazuri izolate și să apară la copii extrem de rar, cum se întâmplă în multe locuri din Europa și din lume, din păcate, la noi nu este așa. Și exact ce spuneați, apropo de acele statistici, ele sunt o realitate și în momentul în care mulți dintre copii fac rujeolă, din păcate, vor fi cei care au complicații, chiar dacă se întâmplă rar, se poate ajunge inclusiv la deces.

Complicațiile pot fi și pulmonare, și neurologice și se poate ajunge în punctul în care acea infecție devine generalizată și copilul sau adultul tânăr poate să ajungă în terapie intensivă. Se întâmplă rar, spuneam mai devreme, dar, totuși, sunt și cazuri care merg către deces.

Deci, practic, trebuie gândit ca o conștientizare. Nu are rost să ne gândim la ce a fost acum o lună sau acum un an, ci trebuie să ne gândim ce putem face acum, mai ales că am trecut prin perioade grele și vă aduc aminte că inclusiv în 2024 am trecut printr-o situație extrem de complicată, din punct de vedere epidemiologic, cu extrem de multe cazuri și cu complicații pe măsură”, a declarat Marinescu.

Medicul, întrebat despre miturile legate de vaccinul ROR

Medicul a fost întrebat despre miturile legate de vaccinul ROR, că ar fi provocat diverse cazuri de autism.

“Cu siguranță că au fost demontate. A fost un singur studiu și care a fost absolut nereprezentativ. El a fost și retras și lucrurile au fost mai mult decât clare. Doar că vă povesteam mai devreme că nu e vorba doar de ROR. În general, nu ne vaccinăm, practic, cu nimic și conștientizarea despre care vă spuneam se referă la o informare corectă. Din păcate, în timpul pandemiei, știți bine că politizarea a avut un rol extrem de nociv, motiv pentru care ne găsim în această situație.

Contează ce avem de făcut de acum încolo și părerea mea e că inclusiv exemplul celor din jur, faptul că în familiile vecine, copiii care au făcut rujeolă au avut mari probleme, poate să ne determine alături de ce fac medicii, autoritățile, să gândim totuși altfel, să luăm partea preventivă a lucrurilor în așa fel încât peste un an, 2, 3 să fim într-o situație categoric mai bună”, a explicat medicul.

Chestionat dacă la Matei Balș se simte lipsa vaccinării în privința rujeolei, medicul Marinescu a spus:

“Cu siguranță că se simte și, de altfel, cei mai mulți dintre pacienții cu rujeolă ajung la Matei Balș. Am avut situații în care, în 2024, undeva în primăvară, când a fost punctul maxim de intensitate, aveam și 800 sau poate mai multe cazuri de rujeolă, în fiecare lună, față de situația, totuși, echilibrată acum, când avem până în 100. Sigur, tot mulți sunt, dar gândiți-vă că la acel moment era o explozie de cazuri”, a mai spus directorul medical al Institutului Matei Balș.