Conflictul din Iran declanșează unde de șoc în economia mondială, cu pierderi estimate la peste 25 de miliarde de dolari pentru companii din SUA, Europa și Asia, Deși România nu este parte directă a conflictului, efectele în lanț asupra energiei, transportului și prețurilor ar putea fi resimțite în lunile următoare și la noi.

Șocul energetic care lovește lanțurile globale de aprovizionare

Escaladarea tensiunilor din regiunea Iranului a generat o presiune puternică asupra piețelor energetice internaționale. Blocajele și riscurile din zona Strâmtorii Hormuz au perturbat fluxurile de petrol și gaze, determinând creșteri accelerate ale prețurilor la nivel global.

Analiștii citați de arată că efectul principal nu este doar geopolitic, ci și economic, prin dezechilibrarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea costurilor de producție în aproape toate industriile.

Companiile din energie, transport și producție industrială au fost printre cele mai afectate, fiind nevoite să își ajusteze sau să reducă producția pentru a limita pierderile.

Impactul indirect al războiului din Iran asupra Europei și presiunea pe costurile din regiune

Deși conflictul este geografic îndepărtat, Europa se află printre regiunile cele mai expuse la efectele economice ale crizei energetice generate de război. Dependența de importurile de energie face ca orice dezechilibru în Orientul Mijlociu să se reflecte rapid în costurile interne.

Conform aceleiași analize, multe companii europene au raportat deja presiuni semnificative pe profit, pe fondul creșterii prețurilor la energie și transport.

În acest context, România resimte efectele războiului din Iran printr-un mecanism indirect. Costuri mai mari la importurile de combustibili, presiune pe prețurile alimentelor și posibile ajustări în industria transporturilor și logisticii.

România și războiul din Iran, între stabilitate și presiunea inflației importate

Chiar dacă nu există un impact imediat direct asupra economiei românești, efectele de tip „undă de șoc” se transmit prin piețele europene și prin prețurile internaționale la .

Creșterea barilului de petrol peste pragul de 100 de dolari influențează direct costurile carburanților, ceea ce se reflectă ulterior în transport, distribuție și prețurile finale pentru consumatori.

Analiștii economici avertizează că astfel de crize externe pot alimenta din nou presiuni inflaționiste, mai ales în economiile dependente de importuri energetice, cum este și România.

În același timp, marile companii internaționale ajustează deja strategiile de preț și producție, ceea ce poate duce la o perioadă de volatilitate economică prelungită.