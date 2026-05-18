Costin Oprea, un tânăr de 27 de ani cu doar opt clase, a reușit, vreme de doi ani, să păcălească polițiștii din Prahova că e un „șmecher” de la București trimis de șefi să ofere consultanță în cazurile delicate. Mai apoi, a jucat rol de procuror DIICOT și ofițer SRI. Folosindu-se de toate aceste roluri, el a reușit să păcălească mai multe femei care i-au devenit iubite, dar și oameni certați cu legea pe care-i mințea că-i poate scăpa de problemele penale. De la toți a obținut o groază de bani. În cele din urmă, Oprea a fost arestat preventiv într-un al doilea dosar și urmează să fie trimis în judecată.

Tânărul cu 8 clase a reușit să păcălească polițiștii din Ploiești

Când și-a jucat primul rol, acela de „șmecher” de la București, de la Direcția de Operațiuni Speciale (DOS) sau de la Serviciul de Informații și Protecție Internă (SIPI), trimis de șefi să ofere consultanță în cazurile delicate de la Ploiești, Costin Oprea avea doar 23 de ani și niciun fel de pregătire juridică sau polițienească, dar avea uniformă, stație Motorola, girofar și cătușe cumpărate de pe OLX și un pistol Glock, luat de pe piața neagră.

Astfel, el a reușit să participe la percheziții, la razii rutiere, să facă cercetări la fața locului, să audieze ore în șir martori, inclusiv copii, să intervină la scandaluri violente între interlopi și chiar să negocieze eliberarea unei bătrâne sechestrate într-un apartament. A fost prins târziu, după ce avusese acces la documente secrete ale poliției, iar pe unele chiar le-a fotografiat, scrie

Din polițist, a devenit procuror DIICOT și ofițer SRI

Arestat preventiv doar patru luni pentru șase capete de acuzare, printre care uzurpare de calități oficiale și înșelăciune în formă continuată, Oprea a decis să avanseze ca procuror DIICOT și ulterior ofițer SRI.

Folosindu-se de aceste roluri, el a reușit să păcălească mai multe femei, care i-au devenit iubite, dar și oameni cu probleme în justiție, care i-au plătit mii de euro pentru a-i scăpa de răspundere. De la două dintre femeile care i-au picat în plasă, el a reușit să obțină peste 60.000 de euro.

Pe 12 mai, Costin Oprea a fost reținut de polițiștii reali în urma unor percheziții.

Ce le-a spus Costin Oprea polițiștilor reali

Sursele Libertatea au precizat că el a recunoscut faptele de înșelăciune, nu și furtul unui televizor și al draperiilor din casa unui prieten. El a mai spus la audieri că nu voia decât să facă bani deoarece a pierdut mulți la jocurile de noroc și voia să-și acopere datoriile.