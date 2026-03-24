Acasa » Eveniment » Buna Vestire 2026: Ce nu ai voie să faci în această zi. Îți aduce ghinion tot anul

Buna Vestire 2026: Ce nu ai voie să faci în această zi. Îți aduce ghinion tot anul

Ana Maria
24 mart. 2026, 12:38
Buna Vestire 2026: Ce nu ai voie să faci în această zi. Îți aduce ghinion tot anul
Cuprins
  1. Ce tradiții legate de cuc se păstrează în această zi
  2. Ce nu este bine să faci de Buna Vestire
  3. Ce semnificație au obiceiurile legate de protecție și belșug
  4. Ce spun tradițiile despre vremea de Buna Vestire

Buna Vestire, numită în popor și Blagoveștenia, amintește momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului și, totodată, una dintre cele mai vechi atestate în tradiția creștină.

De-a lungul timpului, această zi a fost celebrată la date diferite, în funcție de regiune. În unele comunități, era legată de Bobotează, în timp ce în zone din vestul Europei, precum Spania, Galia sau Milano, era marcată pe 18 decembrie.

În prezent, Buna Vestire este prăznuită în Postul Mare și reprezintă una dintre puținele zile în care credincioșii au dezlegare la pește, indiferent de ziua săptămânii.

Ce tradiții legate de cuc se păstrează în această zi

În credința populară, Buna Vestire este strâns legată de apariția cucului, pasăre considerată vestitoare de semne importante pentru oameni.

Se spunea că dacă primul cântec al cucului era auzit pe stomacul gol și din spate, acesta era un semn rău. În schimb, oamenii obișnuiau să numere de câte ori cântă pasărea, crezând că numărul strigătelor arată câți ani mai are de trăit cel care ascultă.

Tinerii apelau la un adevărat ritual pentru a afla când se vor căsători, adresându-i cucului întrebarea:
„Cucule voinicule/ Câți ani îmi vei da/ pân’ m-oi însura/mărita?”.

Dacă pasărea cânta imediat, fiecare sunet era interpretat ca un an de așteptare, iar lipsa răspunsului era văzută ca un semn că nunta este aproape.

Ce nu este bine să faci de Buna Vestire

Ziua este marcată de numeroase superstiții, respectate mai ales în mediul rural.

Una dintre cele mai cunoscute spune că nu este bine să dormi prea mult, deoarece există credința că vei fi somnoros tot anul. De asemenea, în această zi se evită activități precum căutarea ouălor sau așezarea lor sub cloșcă, pentru că se credea că puii vor ieși bolnavi sau cu probleme.

Ouăle făcute în ziua de Buna Vestire nu erau consumate, fiind considerate nefaste.

Ce semnificație au obiceiurile legate de protecție și belșug

Tradiția mai spune că este bine să eviți conflictele în această zi, deoarece certurile ar putea atrage neînțelegeri pe tot parcursul anului.

În anumite zone, oamenii aprind focuri în curte, lângă ușă, și pregătesc trei străchini cu apă, sare și pâine, care ulterior sunt oferite de pomană.

În alte regiuni, pe pragul casei sunt așezate trei farfurii cu pâine și sare, pentru „a potoli foamea îngerilor”, care, în schimb, ar proteja gospodăria de rele, potrivit Cancan.

Ce spun tradițiile despre vremea de Buna Vestire

Buna Vestire este considerată și un reper important pentru previziunile meteorologice din tradiția populară.

Se spune că vremea din această zi arată cum va fi în Duminica Paștelui, credință păstrată și astăzi în unele comunități rurale.

