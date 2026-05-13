B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade

Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade

Ana Maria
13 mai 2026, 11:20
Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
Sursa foto: Captura video Facebook / @DRDP Craiova
Cuprins
  1. Iarna a revenit în România. Unde a nins
  2. Ce temperaturi s-au înregistrat
  3. Iarna a revenit în România. De ce s-a schimbat brusc vremea
  4. Ce urmează în zilele următoare

Iarna a revenit în România. Vremea continuă să surprindă în țara noastră. Deși suntem la jumătatea lunii mai, iarna pare să se fi întors în mai multe zone montane, unde ninsoarea și temperaturile negative au schimbat complet peisajul. În unele regiuni, mercurul din termometre a coborât până la valori specifice sezonului rece.

Fenomenul apare în contextul instabilității atmosferice provocate de cele două cicloane care afectează România în această săptămână.

Iarna a revenit în România. Unde a nins

Turiștii aflați marți în Masivul Postăvaru au avut parte de imagini spectaculoase, mai degrabă specifice lunilor de iarnă decât finalului de primăvară. Stratul de zăpadă depus în zonă a fost surprins în mai multe filmări publicate pe rețelele sociale.

Ninsoarea și-a făcut apariția și în Pasul Prislop, una dintre cele mai înalte trecători din Carpații Orientali, unde șoferii au filmat fulgii de zăpadă, potrivit Antena 3 CNN.

Pentru această perioadă a anului, fenomenul este unul neobișnuit, în condițiile în care, în mod normal, zonele montane intră deja într-un regim termic mai blând.

Ce temperaturi s-au înregistrat

Miercuri dimineață, temperaturile resimțite au coborât puternic în mai multe zone montane:

  • Țarcu: -10 grade
  • Vlădeasa: -7 grade
  • Bâlea Lac: -6 grade
  • Semenic: -6 grade
  • Vârful Omu: -5 grade
  • Parâng: -5 grade
  • Stâna de Vale: -3 grade
  • Călimani: -3 grade

Valorile arată o răcire accentuată pentru această perioadă.

Iarna a revenit în România. De ce s-a schimbat brusc vremea

România traversează în această săptămână un episod meteo extrem, marcat de influența a două sisteme ciclonice.

După furtunile puternice de marți, meteorologii avertizează că răcirea va continua. Potrivit ANM, țara se află sub influența unei mase de aer cald și umed asociate unui ciclon format deasupra Țărilor Baltice și Belarusului, care a adus instabilitate accentuată.

Acest sistem a generat ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în numeroase regiuni.

Ce urmează în zilele următoare

Meteorologii spun că vremea se va încălzi temporar spre finalul săptămânii, însă schimbarea nu va dura mult.

Pentru weekend este așteptat un nou episod de vreme severă, de această dată sub influența unui ciclon mediteranean, care ar putea aduce din nou ploi abundente, furtuni și fenomene meteo extreme în mai multe zone din țară.

Tags:
Citește și...
Furtunile au făcut ravagii în România. Unde a lovit grindina în plin și cât mai durează avertizarea meteo
Meteo
Furtunile au făcut ravagii în România. Unde a lovit grindina în plin și cât mai durează avertizarea meteo
Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
Meteo
Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Meteo
Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
Meteo
ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)
Meteo
Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)
Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate
Meteo
Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Meteo
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică
Meteo
Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică
Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara
Meteo
Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara
Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
Meteo
Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
Ultima oră
11:51 - Vești bune pentru pensionari. Cine ar putea primi 480 de lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027
11:48 - Summitul B9 de la București. Nicușor Dan: „E o oportunitate această reuniune” / Președintele Poloniei: „Nu suntem la periferie aici” (VIDEO)
11:29 - Angajații companiei Meta protestează împotriva supravegherii digitale. Cum contestă aceștia monitorizarea activității
11:22 - Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
11:21 - Decizie istorică în Italia: Cum a ajuns un copil să aibă o mamă și doi tați
11:03 - Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
10:57 - Mită la Aeroportul Henri Coandă. Doi cetățeni vietnamezi ar fi încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră după descoperirea unor țigarete ascunse în bagaje
10:45 - Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
10:45 - Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
10:28 - Noul spital pentru copii din Timișoara funcționează în doar 2 etaje din 6. „Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății”