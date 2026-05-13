Iarna a revenit în România. Vremea continuă să surprindă în țara noastră. Deși suntem la jumătatea lunii mai, iarna pare să se fi întors în mai multe zone montane, unde ninsoarea și temperaturile negative au schimbat complet peisajul. În unele regiuni, mercurul din termometre a coborât până la valori specifice sezonului rece.

Fenomenul apare în contextul instabilității atmosferice provocate de cele două cicloane care afectează România în această săptămână.

Iarna a revenit în România. Unde a nins

Turiștii aflați marți în Masivul Postăvaru au avut parte de imagini spectaculoase, mai degrabă specifice lunilor de iarnă decât finalului de primăvară. Stratul de zăpadă depus în zonă a fost surprins în mai multe filmări publicate pe rețelele sociale.

Ninsoarea și-a făcut apariția și în Pasul Prislop, una dintre cele mai înalte trecători din Carpații Orientali, unde șoferii au filmat fulgii de zăpadă, potrivit .

Pentru această perioadă a anului, fenomenul este unul neobișnuit, în condițiile în care, în mod normal, zonele montane intră deja într-un regim termic mai blând.

Ce temperaturi s-au înregistrat

Miercuri dimineață, temperaturile resimțite au coborât puternic în mai multe zone montane:

Țarcu: -10 grade

Vlădeasa: -7 grade

Bâlea Lac: -6 grade

Semenic: -6 grade

Vârful Omu: -5 grade

Parâng: -5 grade

Stâna de Vale: -3 grade

Călimani: -3 grade

Valorile arată o răcire accentuată pentru această perioadă.

Iarna a revenit în România. De ce s-a schimbat brusc vremea

România traversează în această săptămână un episod meteo extrem, marcat de influența a două sisteme ciclonice.

După furtunile puternice de marți, meteorologii avertizează că răcirea va continua. Potrivit ANM, țara se află sub influența unei mase de aer cald și umed asociate unui ciclon format deasupra Țărilor Baltice și Belarusului, care a adus instabilitate accentuată.

Acest sistem a generat ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în numeroase regiuni.

Ce urmează în zilele următoare

Meteorologii spun că se va încălzi temporar spre finalul săptămânii, însă schimbarea nu va dura mult.

Pentru weekend este așteptat un nou episod de vreme severă, de această dată sub influența unui ciclon mediteranean, care ar putea aduce din nou ploi abundente, furtuni și fenomene meteo extreme în mai multe zone din țară.