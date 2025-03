Ce nereguli au găsit comisarii ANPC în timpul controalelor din Argeș. Piedone: „Coaste de porc de pe timpul lui Decebal”

a desfășurat o amplă operațiune de control la mai mulți operatori economici din Argeș. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu , a descins alături de inspectori, hotărând, în urma neregulilor găsite, să suspende temporar activitatea unor unități comerciale.

Reacția lui Piedone a devenit virală pe TikTok, după ce condițiile găsite într-un magazin de mezeluri l-au șocat pe președintele ANPC.

„Suntem în Pitești. Am intrat în câteva magazine, într-unul pe care scrie mezeluri, dar de fapt cred că este magazin pentru câini. Peste 600 de kilograme de carne compromisă, mucegăită, expusă la vitrină, lângă produse proaspete. În congelator s-au găsit peste 150 kg de carne despre care ei spun că este mâncare pentru câine, ținută lângă mâncarea pentru oameni. Nu există așa ceva. Este peste puterea imaginației. Coaste de porc de pe timpul lui Decebal”, a spus Piedone, potrivit .

Piedone: „Puteți vedea o infecție de nu vă puteți imagina”

Nereguli au fost găsite și la brutăria de peste drum, acolo unde mizeria de nedescris le-a atras în mod special atenția inspectorilor.

„Peste drum, dacă vreți, puteți vedea o infecție de nu vă puteți imagina. În față frumos expuse și în spate – otrăvire efectivă a populației”, a continuat șeful ANPC.

După ce a suspendat temporar activitatea mai multor operatori economic, președintele ANPC a menționat că se va deplasa personal pentru o a doua verificare în momentul redeschiderii locațiilor.

„Pe unde am trecut am și lăudat, dar am și dispus măsurile de închidere. Șase luni pentru a se remedia problemele, dacă mai vor să deschidă. Și mă voi deplasa personal pentru deschidere”, a mai spus acesta.