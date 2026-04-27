Acasa » Eveniment » CFR Călători anunță reduceri și curse mai dese către mare în minivacanță. Când e cel mai bine să cumperi biletul de tren

CFR Călători anunță reduceri și curse mai dese către mare în minivacanță. Când e cel mai bine să cumperi biletul de tren

Iulia Petcu
27 apr. 2026, 20:54
CFR Călători anunță reduceri și curse mai dese către mare în minivacanță. Când e cel mai bine să cumperi biletul de tren
Foto: Facebook / CFR Călători
Cuprins
  1. Ce trenuri circulă spre litoral
  2. Cum se ajunge mai departe spre stațiuni
  3. Ce limitări trebuie să știe pasagerii
  4. Cât costă biletele pentru studenți
  5. Ce reduceri primesc turiștii care cumpără din timp

Minivacanța de 1 Mai apropie din nou mii de români de litoral, iar trenul rămâne una dintre cele mai căutate variante de transport. CFR Călători anunță curse suplimentare către Constanța și Mangalia, plus reduceri pentru anumite bilete cumpărate din timp.

Ce trenuri circulă spre litoral

În intervalul 30 aprilie – 4 mai 2026, compania feroviară crește capacitatea de transport către stațiunile de la Marea Neagră. Sunt programate legături suplimentare spre Constanța și Mangalia, inclusiv din orașe mari precum București Nord și Suceava.

Reprezentanții companiei au transmis: „Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare”.

Ruta București Nord – Constanța va avea una dintre cele mai bune frecvențe din această perioadă. Trenurile vor pleca la intervale de aproximativ una sau două ore, pentru a acoperi cererea ridicată.

Cum se ajunge mai departe spre stațiuni

Pe relația Constanța – Mangalia, circulația trenurilor va fi reluată temporar în perioada minivacanței, chiar dacă în zonă continuă lucrările de infrastructură desfășurate de CFR SA.

Oficialii companiei au explicat că „Serviciul de transport Regio va fi operat temporar cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent”.

Această decizie îi ajută pe turiștii care vor să ajungă rapid în sudul litoralului, fără transferuri suplimentare sau transport rutier între stațiuni.

Ce limitări trebuie să știe pasagerii

Nu toate stațiile vor funcționa normal în această perioadă aglomerată. Trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără, din cauza stadiului lucrărilor la peroane. Compania a precizat: „Trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor”.

Călătorii care merg în zonă sunt sfătuiți să folosească stația Costinești, de unde își pot continua deplasarea către destinația dorită, relatează Libertatea.

Cât costă biletele pentru studenți

Studenții rămân printre cei mai activi turiști de 1 Mai, iar tarifele reduse fac trenul și mai atractiv.

Un bilet Brașov – Constanța costă 13,95 lei, iar București – Constanța ajunge la 9,20 lei. Pentru Iași – Constanța, tariful direct este 14 lei, iar varianta cu schimbare în București costă 23 lei.

Pe ruta Timișoara – Constanța, călătoria cu schimbare în Capitală ajunge la 25 lei. Valorile pot varia în funcție de tren, clasă și disponibilitate.

Ce reduceri primesc turiștii care cumpără din timp

CFR Călători oferă o reducere de 10% pentru biletele dus-întors cumpărate prin canalele oficiale: online, în aplicația mobilă, la automate și la casele de bilete. Compania recomandă rezervarea locurilor din timp, deoarece minivacanța de 1 Mai rămâne una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului.

