România face un pas important în securitate și tehnologie militară. Țara noastră devine a doua din lume cu acces în timp real la o platformă americană dedicată soluțiilor anti-dronă, a anunțat ministrul Apărării, .

Acordul a fost semnat luni de oficialul român și de Daniel P. Driscoll, secretarul Forțelor Terestre ale Statele Unite ale Americii. Documentul oferă României acces la platforma Counter-UAS Marketplace, un sistem modern care pune la dispoziție peste 1.600 de soluții anti-dronă.

Ce spune Radu Miruță despre noul acord cu SUA în domeniul anti-dronă

„România devine a doua ţară din lume, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace – un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluţii anti-dronă şi scurtează semnificativ timpul de reacţie şi achiziţie”, se arată într-o .

În contextul de securitate de pe Flancul Estic, Miruță a subliniat că viteza de reacție este esențială. România își consolidează capacitatea de răspuns chiar și într-un climat economic dificil, în care bugetul pentru apărare a fost majorat.

„Chiar și într-un context economic dificil, am crescut bugetul pentru apărare. Si le mai mulțumesc încă o data cetățenilor pentru ca înțeleg de ce este important sa investim in aceasta direcție, pentru că securitatea nu este negociabilă!

Parteneriatul cu Statele Unite nu este doar un simbol. Este o garanție reală de securitate. Iar România nu este doar un beneficiar de securitate. Este un partener serios, care contribuie, livrează și oferă predictibilitate. Un angajament este un angajament, indiferent cât a trecut de la semnarea lui. Iar România își respectă angajamentele”, a mai precizat ministrul.

Ce rol joacă parteneriatul cu SUA în securitatea României

Potrivit unui comunicat al , vizita oficială a inclus și o întrevedere cu șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad. Acesta a subliniat importanța strategică a colaborării cu Statele Unite ale Americii.

Oficialul a evidențiat că relația cu Armata SUA reprezintă un pilon esențial pentru securitatea regională și pentru consolidarea Flancului Estic, într-un context geopolitic tot mai tensionat. Dialogul cu Daniel P. Driscoll este văzut ca o reconfirmare a angajamentului comun de întărire a capacității de apărare în regiune.