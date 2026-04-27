B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
România, mutare strategică majoră: acces direct la tehnologie anti-dronă din SUA. Anunțul Ministrul Apărării

Ana Beatrice
27 apr. 2026, 21:59
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă
Cuprins
  1. Ce spune Radu Miruță despre noul acord cu SUA în domeniul anti-dronă
  2. Ce rol joacă parteneriatul cu SUA în securitatea României

România face un pas important în securitate și tehnologie militară. Țara noastră devine a doua din lume cu acces în timp real la o platformă americană dedicată soluțiilor anti-dronă, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Acordul a fost semnat luni de oficialul român și de Daniel P. Driscoll, secretarul Forțelor Terestre ale Statele Unite ale Americii. Documentul oferă României acces la platforma Counter-UAS Marketplace, un sistem modern care pune la dispoziție peste 1.600 de soluții anti-dronă.

Ce spune Radu Miruță despre noul acord cu SUA în domeniul anti-dronă

Ministrul Apărării a anunțat semnarea unei scrisori de intenție, alături de Daniel P. Driscoll, pentru extinderea cooperării în domeniul dronelor și al sistemelor anti-dronă.

„România devine a doua ţară din lume, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace – un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluţii anti-dronă şi scurtează semnificativ timpul de reacţie şi achiziţie”, se arată într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În contextul de securitate de pe Flancul Estic, Miruță a subliniat că viteza de reacție este esențială. România își consolidează capacitatea de răspuns chiar și într-un climat economic dificil, în care bugetul pentru apărare a fost majorat.

„Chiar și într-un context economic dificil, am crescut bugetul pentru apărare. Si le mai mulțumesc încă o data cetățenilor pentru ca înțeleg de ce este important sa investim in aceasta direcție, pentru că securitatea nu este negociabilă!

Parteneriatul cu Statele Unite nu este doar un simbol. Este o garanție reală de securitate. Iar România nu este doar un beneficiar de securitate. Este un partener serios, care contribuie, livrează și oferă predictibilitate. Un angajament este un angajament, indiferent cât a trecut de la semnarea lui. Iar România își respectă angajamentele”, a mai precizat ministrul.

Ce rol joacă parteneriatul cu SUA în securitatea României

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, vizita oficială a inclus și o întrevedere cu șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad. Acesta a subliniat importanța strategică a colaborării cu Statele Unite ale Americii.

Oficialul a evidențiat că relația cu Armata SUA reprezintă un pilon esențial pentru securitatea regională și pentru consolidarea Flancului Estic, într-un context geopolitic tot mai tensionat. Dialogul cu Daniel P. Driscoll este văzut ca o reconfirmare a angajamentului comun de întărire a capacității de apărare în regiune.

Generalul Vlad a insistat că parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne fundamental, mai ales în condițiile în care adaptarea rapidă la noile provocări de securitate devine o necesitate constantă pentru România și aliații săi.

Tags:
