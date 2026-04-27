Un hotel cu activitatea suspendată din Băile Herculane a devenit ținta unui furt neobișnuit, care a vizat mobilier, veselă și instalații electrice. Polițiștii au identificat doi suspecți, iar unul dintre ei a fost deja reținut.

Ce au reclamat administratorii hotelului

Polițiștii din stațiune au fost sesizați că, înainte de 7 aprilie 2026, persoane necunoscute au intrat în clădirea hotelului. Imobilul nu mai funcționa de o perioadă îndelungată, iar lipsa activității ar fi putut facilita accesul.

După primele verificări, anchetatorii au constatat dispariția mai multor obiecte din interiorul clădirii. Lista includea paturi, scaune, platouri, farfurii și componente ale panourilor electrice montate pe mai multe niveluri.

Cine sunt suspecții și cum au intervenit polițiștii

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat doi bărbați de 31 și 36 de ani, bănuiți că ar fi participat la furt. Pentru continuarea anchetei, oamenii legii au organizat o acțiune amplă în stațiune. Luni, polițiștii de investigații criminale, sprijiniți de structuri economice, ordine publică și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au avut loc în patru locații din Băile Herculane, unde anchetatorii căutau bunurile dispărute și alte probe utile dosarului penal.

Potrivit datelor strânse în dosar, valoarea totală a bunurilor furate ajunge la aproximativ 102.000 de lei. O parte importantă a pagubei provine din componentele electrice sustrase din . Anchetatorii spun că elementele luate proveneau de la parter și de la cele două etaje superioare ale imobilului. Asta arată că persoanele implicate au acționat în mai multe zone ale clădirii.

Ce s-a întâmplat după percheziții

Poliția anunță că toate bunurile furate au fost recuperate în urma investigațiilor și a perchezițiilor efectuate. Recuperarea integrală reduce impactul financiar produs hotelului. Pe baza probelor adunate, bărbatul de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă într-un dosar de calificat, sub coordonarea procurorului de caz, relatează .