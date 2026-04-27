UE raportează mai puține victime în trafic, dar România stă cel mai prost. Ce loc ocupă țara noastră în clasament

Iulia Petcu
27 apr. 2026, 22:16
Sursă Foto: freepik.com
Uniunea Europeană a înregistrat în 2024 o nouă scădere a numărului de morți în accidente rutiere, însă diferențele dintre state rămân mari. România continuă să ocupe primul loc la rata deceselor raportate la populație, potrivit datelor Eurostat.

Cum a evoluat situația la nivel european

În 2024, accidentele rutiere au provocat moartea a 19.934 de persoane în statele UE. Față de anul 2023, când au fost raportate 20.384 de decese, scăderea este de 2,2%.

Este al doilea an consecutiv în care bilanțul european merge în jos, semn că unele măsuri de siguranță produc rezultate. Totuși, aproape 20.000 de vieți pierdute într-un singur an rămân un semnal sever pentru autorități.

România, din nou pe primul loc

Cele mai mici rate ale mortalității rutiere s-au înregistrat în Suedia, cu 20 de decese la un milion de locuitori. Au urmat Malta, cu 21, și Danemarca, cu 24. La polul opus, România conduce clasamentul negativ cu 78 de decese la un milion de locuitori. Bulgaria urmează cu 74, iar Grecia cu 64.

„Printre ţările UE, 10 au înregistrat 50 de decese sau mai mult la un milion de locuitori, şi anume România, Bulgaria, Grecia, Croaţia, Letonia, Portugalia, Ungaria, Polonia, Italia şi Estonia, enumerate în ordine descrescătoare de la cea mai mare la cea mai mică”, transmite Eurostat.

„Aceste ţări ar putea fi nevoite să acorde prioritate măsurilor de siguranţă rutieră pentru a reduce numărul şi gravitatea accidentelor”, apreciază specialiştii europeni, relatează Digi24.

Cine sunt cele mai afectate categorii de persoane

În 2024, persoanele cu vârste între 25 și 49 de ani au reprezentat aproape o treime din totalul deceselor rutiere din UE. Pe locul următor se află categoria de 65 de ani și peste, cu 30,7%.

Împreună, aceste două grupe au concentrat peste 60% din totalul victimelor. Datele mai arată că bărbații au reprezentat aproximativ trei sferturi din persoanele decedate în ultimul deceniu.

Unde și în ce situații se produc cele mai multe tragedii

Șoferii și pasagerii autoturismelor au format cea mai mare categorie de victime în 2024, cu 43,6% din total. Motocicliștii au urmat cu 18,5%, iar pietonii cu 17,8%.

Drumurile rurale au rămas cele mai periculoase zone de circulație, concentrând 53,3% dintre decese. Drumurile urbane au cumulat 38,2%, potrivit statisticii europene.

„Toate ţările UE au înregistrat o scădere a numărului de persoane ucise în accidente rutiere între 2014 şi 2024, cu excepţia a 3: Spania, Malta şi Ţările de Jos”, arată Eurostat.

Citește și...
Aterizare spectaculoasă la Cluj pe vânt puternic. Cum au reacționat pasagerii din avion (VIDEO)
Eveniment
Aterizare spectaculoasă la Cluj pe vânt puternic. Cum au reacționat pasagerii din avion (VIDEO)
Fostul șef al Ambulanței Dolj, condamnat cu suspendare pentru luare de mită. Cum funcționa schema angajărilor
Eveniment
Fostul șef al Ambulanței Dolj, condamnat cu suspendare pentru luare de mită. Cum funcționa schema angajărilor
România, mutare strategică majoră: acces direct la tehnologie anti-dronă din SUA. Anunțul Ministrul Apărării
Eveniment
România, mutare strategică majoră: acces direct la tehnologie anti-dronă din SUA. Anunțul Ministrul Apărării
Paturi, farfurii și panouri electrice furate dintr-un hotel din Băile Herculane. Cum au găsit polițiștii bunurile dispărute
Eveniment
Paturi, farfurii și panouri electrice furate dintr-un hotel din Băile Herculane. Cum au găsit polițiștii bunurile dispărute
CFR Călători anunță reduceri și curse mai dese către mare în minivacanță. Când e cel mai bine să cumperi biletul de tren
Eveniment
CFR Călători anunță reduceri și curse mai dese către mare în minivacanță. Când e cel mai bine să cumperi biletul de tren
Închisoare pe viață pentru patronul care și-a ucis angajata gravidă cu drujba. Cum au justificat judecătorii sentința
Eveniment
Închisoare pe viață pentru patronul care și-a ucis angajata gravidă cu drujba. Cum au justificat judecătorii sentința
Micul dejun românesc, văzut prin ochii unui american. Reacția lui a devenit virală pe TikTok: „Nu ai cum să bați asta” (VIDEO)
Eveniment
Micul dejun românesc, văzut prin ochii unui american. Reacția lui a devenit virală pe TikTok: „Nu ai cum să bați asta” (VIDEO)
Romsilva cere aprobarea camerelor bodycam pentru pădurari. Cum ar urma să fie folosite în teren
Eveniment
Romsilva cere aprobarea camerelor bodycam pentru pădurari. Cum ar urma să fie folosite în teren
Închiderea Salinei Praid distruge economia locală. Peste 100 de afaceri închise și șomaj în explozie: „Era cea mai activă zonă turistică din județul Harghita”
Eveniment
Închiderea Salinei Praid distruge economia locală. Peste 100 de afaceri închise și șomaj în explozie: „Era cea mai activă zonă turistică din județul Harghita”
Bucătăria modernă: Electronice integrate pentru rezultate perfecte
Eveniment
Bucătăria modernă: Electronice integrate pentru rezultate perfecte
