Ce pensie primește un român care a lucrat doar o zi

14 aug. 2025, 13:29
Ce pensie primește un român care a lucrat doar o zi
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În Timiș, cea mai mică pensie este de 1 lei și îi revine unei persoane care a lucrat doar o zi. La polul opus, un aviator încasează cea mai mare pensie, în cuantum de 46.267 de lei.

Cuprins:

  1. Câți oameni beneficiază de pensie în județul Timiș
  2. Cea mai mare pensie din Timiș obținută prin contributivitate

Câți oameni beneficiază de pensie în județul Timiș

În Timiș, 153.925 de persoane primesc pensii din sistemul public, un număr ușor mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a lui 2024, când se înregistrau 155.366 de pensionari. Și numărul beneficiarilor de pensii de serviciu (speciale) din Timiș au înregistrat o ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare îi revine un aviator, 46.267 de lei, iar cea mai mică unui magistra – 2.967 de lei.

„La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator.

Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea, potrivit Agerpres.

Cea mai mare pensie din Timiș obținută prin contributivitate

Cea mai mare valoare a unei pensii obținute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei și îi revine unui beneficiar care a activat în mediul privat.

Potrivit lui Cristian-Aron Mircea, măsurile de austeritate anunțate de Guvern au dus la o stagnare a numărului de pensionări anticipate, lucru ce este probabil să se schimbe din luna septembrie, când se așteapă o creștere a numărului de astfel de solicitări.

