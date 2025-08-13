Pensiile magistraților, în atenția Guvernului. Bolojan anunță publicarea proiectului joi

Ilie Bolojan a declarat că proiectul referitor la pensiile magistraților va fi făcut public cel mai probabil joi și va fi inclus în pachetul 2 de măsuri fiscale care urmează să fie adoptat până la finalul lunii august.

Cuprins:

De ce este nevoie de reformă în sistemul magistraților

a explicat că reforma este necesară din cauza unor probleme structurale ale sistemului: vârsta de pensionare prea mică, pensia calculată la nivelul ultimului salariu, precum și numeroase procese deschise de magistrați împotriva statului.

„Avem un sistem de salarizare care a permis interpretări și am avut până acum peste 20.000 de procese declanșate de magistrați împotriva Ministerului Justiției și a statului român. Până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferențe suplimentare de salarii, și mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român”, a afirmat Bolojan pentru .

Ce propuneri au făcut magistrații și cum răspunde Guvernul

Întrebat despre contrapropunerile magistraților, premierul a precizat că acestea s-au concentrat pe trei aspecte: vârsta standard de pensionare de 65 de ani, limita pensiei la 70% din ultimul salariu net și durata perioadei de tranziție între actualele prevederi și noile reguli. „Nu am ajuns la o soluție. Noi am definitivat acest pachet și foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a anunțat, de asemenea, că luni va avea o întâlnire cu asociațiile magistraților, care au solicitat discuții suplimentare pentru clarificarea detaliilor proiectului.