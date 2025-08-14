B1 Inregistrari!
Industria în care sute de mii de oameni și-au pierdut locul de muncă, odată cu evoluția AI

14 aug. 2025, 07:24
Foto: Pixabay

Atât de apreciați și căutați altădată, acum, IT-iștii sunt în competiție directă cu propria lor creație: inteligența artificială. Mulți IT-ișt pierd lupta cu această tehnologie care încă pare desprinsă din filmele SF. Așa se face că, de la începutul acestui an, sute de mii de angajați din întreaga lume au fost concendiați și înlocuiți.

Cuprins:

  1. Ce spune un CEO român despre valul de concedieri
  2. Alte industrii în care AI-ul face concurență oamenilor

Ce spune un CEO român despre valul de concedieri

Situația drastică în ceea ce privește concedierile din domeniul IT a afectat și angajații din România. Câteva companii gigant de la noi din țară au dat afară o parte dintre salariaţi, iar specialiștii au avertizat că, în viitor, doar cei care demonstrează că se pot adapta noilor condiții de pe piața muncii își vor putea păstra locul de muncă.

În urmă 30 de ani, Bogdan și-a luat inima în dinți și a deschis o afacere care, la vremea acaeea avea doar patru angajați. Nu a renunțat niciodată la visul lui de a conduce o companie mare de servicii IT și așa, în 2024, a ajuns să aibă în subordine 200 de angajaţi.

„Anul ăsta am eficientizat şi noi. Astăzi, avem mai puţin cu 10% mai puţini angajaţi”, a spus Bogdan Tudor, CEO-ul unei companii de soluţii IT, potrivit Observator News.

Deși pare o schimbare mare, drastică, Bogdan anunță că este abia începutul unui val de concendieri care va marca industria, în anii următori. Acest proces amplu de disponibilizare a oamenilor nu are loc doar la nivelul firmelor mici, mai explică Bogdan, ci și în cadrul companiilor mari din lume.

„50.000 de mii de IT-şti au fost concediaţi în marile companii din Statele Unite. Vorbim de nume mari: Meta, Amazon. În România ştim că Amazon aproape a închis biroul şi sunt 500 de mii de oameni disponibilizaţi.

[…] Sigur că vom avea mulţi IT işti care vor rămâne fără un job. Probabil că în trei ani, în cinci ani de zile o să ajungem la un şomaj foarte mare în această industrie”, a mai spus Bogdan Tudor, CEO-ul unei companii de soluţii IT.

Alte industrii în care AI-ul face concurență oamenilor

Și nu doar industria IT este amenințată. AI-ul dă dovadă de pricere și eficiență în multe alte domenii, astfel că, din perspectiva directorilor, se impune ca oamenii, sau cel puțin o parte din ei, să fie înlocuiți.

„O reuşeşte de minune. Eu îi spun calculatorului ce să facă şi face tot felul de progrămele care mă ajută enorm. Am făcut un calcul, până acum am economisit câteva mii de euro

Vor lua job-urile celor care lucrează la birou -asistente, de exemplu. din trei secretare or să rămână două, din patru contabili or să rămână doi. Cei care introduc facturi”, spune George Butunoiu, specialist în Resurse Umane.

În ciuda opiniei publice, AI-ul nu pare capabil să-i înlocuiască, prea curând, pe angajaţii creativi sau supracalificaţi în domeniile lor.

Experţii spun că efectul inteligenței artificiale la nivel global va fi mai mare decât impactul pe care l-a avut internetul.

