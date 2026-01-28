Sprijinul financiar acordat copiilor cu dizabilități reaprinde dezbaterea politică privind prioritățile bugetare ale statului. În contextul înghețării alocațiilor și al presiunilor pe finanțele publice, PSD cere majorări și invocă necesitatea solidarității sociale.

Ce sprijin financiar primesc copiii cu dizabilități în prezent

În România, copiii cu dizabilități beneficiază de un ajutor social lunar de minimum 80 de lei, o sumă considerată insuficientă de actualul ministru al muncii.

Florin Manole a descris acest sprijin drept fiind la „un nivel extraordinar de mic”, subliniind că valoarea actuală nu reflectă nevoile reale ale familiilor. „De exemplu, copiii cu dizabilităţi, apropo de îngheţarea alocaţiilor. Copiii cu dizabilități primesc niște beneficii sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic, 80 de lei minim per persoană, per lună.”

Declarațiile vin într-un context mai larg, în care alocațiile copiilor rămân înghețate în anul 2026 și nu vor fi indexate cu rata inflației. Concret, copiii cu vârste între 2 și 18 ani primesc lunar 292 de lei, în timp ce copiii sub 2 ani și cei cu handicap primesc 719 lei. a atras atenția că, dincolo de aceste sume, beneficiile suplimentare destinate copiilor cu dizabilități sunt mult prea reduse.

De ce insistă PSD asupra majorării beneficiilor sociale

a explicat că social-democrații susțin creșterea sprijinului, chiar dacă recunosc constrângerile impuse de necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. „Înțelegem nevoia economiilor la buget, facem tot ce putem în legătură cu subiectul acesta, însă, în același timp, înțelegem și nevoia de solidaritate socială.”

Ministrul a adăugat că statul are obligația de a compensa anumite categorii vulnerabile, iar copiii cu dizabilități reprezintă una dintre cele mai expuse, relatează Libertatea.

Tot miercuri, a transmis că programul său de stimulare economică este „singura reformă autentică dezbătută în Coaliție”, potrivit liderilor partidului. Social-democrații susțin că reforma administrației publice trebuie însoțită de măsuri economice, afirmând că „cele două componente nu pot și nu trebuie separate”.

Deputatul PSD Adrian Câciu a avertizat că premierul Ilie Bolojan trebuie să țină cont de pozițiile partenerilor de coaliție înainte de decizii majore.