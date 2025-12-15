Crimă în Cetatea filmului de la Hollywood. Fiul lui Rob Reiner a fost arestat după ce cadavrele cineastului american şi al soţiei acestuia au fost descoperite în reşedinţa lor din Los Angeles.

Crimă în cetatea filmului de la Hollywood

Poliția americană l-a arestat pe fiul , suspect în cazul de crimă. Cineastul american și soția sa, Michele Singer, au fost găsiți morți, duminică, în casa lor dintr-un cartier de lux al metropolei Los Angeles.

Potrivit presei americane, fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat, fiind suspectat pentru moartea celor doi. El a fost plasat în detenţie într-o închisoare din Los Angeles, după cum a relatat cotidianul Los Angeles Times. nu a dat detalii cu privire la moartea regizorului și a soției sale. Jurnaliștii care citează surse din rândul anchetatorilor, spune că cei doi ar fi fost înjunghiați.

Site-ul de știri mondene TMZ a relatat că regizorul şi soţia lui au fost ucişi de un membru al familiei în timpul unei dispute. TMZ nu a dat detalii despre autorul crimei.

Jim McDonnell, şeful Poliţiei din Angeles, a declarat că anchetatorii „au lucrat toată noaptea la acest caz şi au putut să îl aresteze pe Nick Reiner, considerat un suspect în acest dosar”. El a precizat că fiul regizorului este suspectat de crimă.

Ce se știe despre suspectul Nick Reiner

Nick Reiner, de crimă, a colaborat la scrierea scenariului filmului „Being Charlie”, lansat în 2015 Filmul este bazat pe problemele sale cauzate de dependenţa de droguri. Este povestea unui tânăr, de 18 ani, dependent de droguri. După ce evadează dintr-un centru de reabilitare, acesta se întoarce acasă.

Pe de altă parte, Rob Reiner este fiul scriitorului, regizorului şi actorului de comedie Carl Reiner. Conform biografiei publicate pe pagina , Rob Reiner s-a născut pe 6 martie 1947 în Bronx, New York. S-a căsătorit cu Michele Singer în 1989. El a fost recompensat cu două premii Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie, în 1974, respectiv 1978.

Ca actor, Rob Reiner este cunoscut în special pentru pentru rolurile sale din producţiile „All in the Family”, „This is Spinal Tap” şi „The Wolf of Wall Street”. Ca regizor, a realizat peliculele „When Harry Met Sally”, unul dintre filmele sale emblematice, dar și „The Princess Bride”, „A Few Good Men” şi „Stand by Me”.