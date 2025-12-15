B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Moarte suspectă la Hollywood. Poliția l-a arestat pe fiul regizorului Rob Reiner pentru crimă

Moarte suspectă la Hollywood. Poliția l-a arestat pe fiul regizorului Rob Reiner pentru crimă

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 21:02
Moarte suspectă la Hollywood. Poliția l-a arestat pe fiul regizorului Rob Reiner pentru crimă
Rob Reiner și soția sa Michele Singer Sursa foto: Hepta / Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Crimă în cetatea filmului de la Hollywood
  2. Ce se știe despre suspectul Nick Reiner

Crimă în Cetatea filmului de la Hollywood. Fiul lui Rob Reiner a fost arestat după ce cadavrele cineastului american şi al soţiei acestuia au fost descoperite în reşedinţa lor din Los Angeles.

Crimă în cetatea filmului de la Hollywood

Poliția americană l-a arestat pe fiul regizorului Rob Reiner, suspect în cazul de crimă. Cineastul american și soția sa, Michele Singer, au fost găsiți morți, duminică, în casa lor dintr-un cartier de lux al metropolei Los Angeles.

Potrivit presei americane, fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat, fiind suspectat pentru moartea celor doi. El a fost plasat în detenţie într-o închisoare din Los Angeles, după cum a relatat cotidianul Los Angeles Times. Poliția nu a dat detalii cu privire la moartea regizorului și a soției sale. Jurnaliștii care citează surse din rândul anchetatorilor, spune că cei doi ar fi fost înjunghiați.

Site-ul de știri mondene TMZ a relatat că regizorul şi soţia lui au fost ucişi de un membru al familiei în timpul unei dispute. TMZ nu a dat detalii despre autorul crimei.

Jim McDonnell, şeful Poliţiei din Angeles, a declarat că anchetatorii „au lucrat toată noaptea la acest caz şi au putut să îl aresteze pe Nick Reiner, considerat un suspect în acest dosar”. El a precizat că fiul regizorului este suspectat de crimă.

Nick Reiner Sursa foto: Hepta / Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE

Ce se știe despre suspectul Nick Reiner

Nick Reiner, suspect de crimă, a colaborat la scrierea scenariului filmului „Being Charlie”, lansat în 2015 Filmul este bazat pe problemele sale cauzate de dependenţa de droguri. Este povestea unui tânăr, de 18 ani, dependent de droguri. După ce evadează dintr-un centru de reabilitare, acesta se întoarce acasă.

Pe de altă parte, Rob Reiner este fiul scriitorului, regizorului şi actorului de comedie Carl Reiner. Conform biografiei publicate pe pagina IMDB, Rob Reiner s-a născut pe 6 martie 1947 în Bronx, New York. S-a căsătorit cu Michele Singer în 1989. El a fost recompensat cu două premii Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie, în 1974, respectiv 1978.

Ca actor, Rob Reiner este cunoscut în special pentru pentru rolurile sale din producţiile „All in the Family”, „This is Spinal Tap” şi „The Wolf of Wall Street”. Ca regizor, a realizat peliculele „When Harry Met Sally”, unul dintre filmele sale emblematice, dar și „The Princess Bride”, „A Few Good Men” şi „Stand by Me”.

Tags:
Citește și...
Budinca cu fidea și portocală, cel mai rapid desert de gătit iarna aceasta. Iată cum se prepară
Eveniment
Budinca cu fidea și portocală, cel mai rapid desert de gătit iarna aceasta. Iată cum se prepară
CTP crede că România nu își merită statutul de membru al UE: „Nu știu în ce țară din lume se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi”
Eveniment
CTP crede că România nu își merită statutul de membru al UE: „Nu știu în ce țară din lume se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi”
Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
Eveniment
Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
Eveniment
Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
CSM renunță la atitudinea agresivă și la amenințări. Magistrații invitați la consultări pe tema disfuncționalităților din Justiție
Eveniment
CSM renunță la atitudinea agresivă și la amenințări. Magistrații invitați la consultări pe tema disfuncționalităților din Justiție
Tragedie în Timișoara! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare, în propria casă. Care este cauza decesului
Eveniment
Tragedie în Timișoara! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare, în propria casă. Care este cauza decesului
Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
Eveniment
Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
Eveniment
Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
Eveniment
Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde
Eveniment
Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde
Ultima oră
22:36 - Premieră în războiul din Marea Neagră. Submarin rusesc din clasa Kilo avariat de o dronă ucraineană
22:30 - Budinca cu fidea și portocală, cel mai rapid desert de gătit iarna aceasta. Iată cum se prepară
22:01 - Negocieri pentru pacea din Ucraina la Berlin. Zelenski anunță progrese privind garanţiile de securitate americane
21:32 - Un apropiat al lui Ionuț Moșteanu, în cărți pentru Ministerul Apărării. Bogdan Rodeanu, principala opțiune a USR (SURSE)
21:20 - Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutându-se cu o colegă: „Nu te enerva, nu te enerva”
20:39 - CTP crede că România nu își merită statutul de membru al UE: „Nu știu în ce țară din lume se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi”
20:28 - Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda. Ce mesaj le-a transmis șeful statului
19:58 - Diana Buzoianu refuză să demisioneze după votul din Senat. Ministrul Mediului își păstrează funcția
19:56 - Gerard Butler a scos ce era mai rău din Alina Pușcău: „I-am dat o palmă”. Cum a reușit actorul să o enerveze pe româncă
19:30 - Se întâmplă și la alții. Nuntă cu scandal în Germania. Mireasa a fost internată pentru îngrijiri