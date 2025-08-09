B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă cu lucrările din centrul Bucureștiului? Iată noile informații

Ce se întâmplă cu lucrările din centrul Bucureștiului? Iată noile informații

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 12:57
Ce se întâmplă cu lucrările din centrul Bucureștiului? Iată noile informații
Foto: captură video B1 TV

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a venit sâmbătă, 9 august, cu noi informații despre stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii.

Cuprins

  • Ce spune Băluță
  • Cum vor fi împărțite lucrările
  • Garanție

Ce spune Băluță

„Scurt brief la Planșeul Unirii! Ce săptămână am avut!

Primii piloți au fost deja forați și turnați pe ambele maluri, având activ sistemul de monitorizare geotehnică și structurală, pentru controlul permanent al condițiilor din teren.

Au fost testați piloții pe care se va sprijini noul planșeu, iar rezultatele sunt excelente!

Am început dezasamblarea planșeului existent peste Dâmbovița, dinspre Hanul lui Manuc către zona Parcului Unirii”, a transmis Băluță.

Cum vor fi împărțite lucrările

Lucrările vor fi împărţite în patru zone distincte:

  • porțiunea din fața Hanului lui Manuc;
  • cea din parcul aflat în fața Magazinului Unirea;
  • cea din zona fântânilor;
  • cea dinspre Pasajul Unirii.

De asemenea, Băluță a spus că lucrările vor consta în regenerarea spaţiilor publice din zona Piaţa Unirii, refacerea structurii cuvei Râului Dâmboviţa, a Planşeului Unirii, vechi de aproape 100 de ani, a reţelelor edilitare, semnalizare şi marcaje rutiere, sistematizări pe verticală, executarea unor drumuri temporare, executarea unor instalaţii de irigaţii şi intervenţii temporare asupra fântânilor arteziene.

Garanție

Planșeul, care va avea 360 de metri lungime și 30 de metri lățime, va fi reconstruit cu o grosime de 140 de centimetri, dublu față de cea actuală, de 70 de centimetri, conform Adevărul.

Totodată, vor fi înlocuite și casetele pentru colectarea apei pluviale.

Noua lucrare va avea o garanție de 100 de ani, aproape tot atât cât a rezistat vechea placă din beton.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Iancu Guda: Siguranța financiară la bătrânețe, obiectivul noilor reguli pentru pensiile private
Eveniment
Iancu Guda: Siguranța financiară la bătrânețe, obiectivul noilor reguli pentru pensiile private
Incendiul de la Chilia Veche. Au intervenit trei elicoptere Black Hawk
Eveniment
Incendiul de la Chilia Veche. Au intervenit trei elicoptere Black Hawk
Ce se întâmplă în organism dacă renunți timp de două săptămâni la zahăr
Eveniment
Ce se întâmplă în organism dacă renunți timp de două săptămâni la zahăr
Doi oameni au murit, după ce un avion s-a prăbușit la Arad
Eveniment
Doi oameni au murit, după ce un avion s-a prăbușit la Arad
România, destinație exclusivistă „pe hârtie”: cel puțin două milioane de turiști, ascunși de evaziunea fiscală
Eveniment
România, destinație exclusivistă „pe hârtie”: cel puțin două milioane de turiști, ascunși de evaziunea fiscală
Fiul lui Mihai Leu, accident grav într-un raliu. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Fiul lui Mihai Leu, accident grav într-un raliu. Ce s-a întâmplat
ANM a anunțat cod galben de caniculă în 21 de județe
Eveniment
ANM a anunțat cod galben de caniculă în 21 de județe
Un bărbat a murit în Munţii Făgăraş. Se accidentase grav în timpul unei drumeții
Eveniment
Un bărbat a murit în Munţii Făgăraş. Se accidentase grav în timpul unei drumeții
Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din America Latină
Externe
Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din America Latină
În ce stațiuni se găsesc plajele „Blue Flag” din țara noastră. România are numai 6 astfel de zone
Eveniment
În ce stațiuni se găsesc plajele „Blue Flag” din țara noastră. România are numai 6 astfel de zone
Ultima oră
14:39 - Trump, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace de către Azerbaidjan și Armenia
14:24 - Iancu Guda: Siguranța financiară la bătrânețe, obiectivul noilor reguli pentru pensiile private
14:01 - Incendiul de la Chilia Veche. Au intervenit trei elicoptere Black Hawk
13:27 - Ce se întâmplă în organism dacă renunți timp de două săptămâni la zahăr
12:42 - Doi oameni au murit, după ce un avion s-a prăbușit la Arad
12:29 - România, destinație exclusivistă „pe hârtie”: cel puțin două milioane de turiști, ascunși de evaziunea fiscală
11:36 - Fiul lui Mihai Leu, accident grav într-un raliu. Ce s-a întâmplat
11:21 - Zelenski, după anunţul întâlnirii Trump-Putin: Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”
10:21 - Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă privind Gaza
09:53 - Incident grav pe cel mai mare vas de croazieră din lume. Un tobogan cu apă de 14 m s-a spart