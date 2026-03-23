Jurnalista Mara Bănică că profesorul Corneliu Riegler, care predă istorie la Colegiul Național „George Coșbuc”, i-a lovit fiul cu piciorul. Ea spune că există mai multe plângeri pe numele profesorului, dar nimeni n-a luat atitudine. În schimb, Corneliu Riegler afirmă că situația a evoluat altfel decât cum povestește jurnalista. El mai susține că fiul Marei Bănică e obraznic și s-a cerut scăderea notei la purtare, dar „mama este cunoscută ca o persoană influentă și face scandal imediat”.

Mara Bănică spune că sunt „plângeri peste plângeri” împotriva profesorului și „nimeni nu i-a făcut nimic”

Mara Bănică a afirmat că totul a pornit de la o simplă întrebare a copilului, iar reacția profesorului a fost una violentă, lovindu-l cu piciorul.

„Copilul mergea spre casă, împreună cu doi prieteni. A căzut un penar, nu știu care dintre ei s-a aplecat să ia penarul, râzând, cum se pleacă de la ore. Domnul profesor, care nu e profesorul lor (…) venea de la un supermarket de unde își luase un sendviș și nu avea loc pe trotuar și atunci s-au blocat față în față. Și a considerat să le spună «Ia legitimați-vă, bă». Primul speriat zice «Pe mine mă cheamă X, sunt elev în clasa a VIII-a B».

Copilul acela s-a speriat, a dat un pas în spate și a dat cu ochii de Dima. Dima i-a spus «Nu știu cine sunteți dumneavoastră». «Pe mine mă cheamă ***», are un nume german și copilul nu a reținut și i-a spus «Puteți să repetați, vă rog?». În clipa în care i-a zis, i-a dat un picior cu talpa, înspre testicule țintea mă gândesc, iar de pumn s-a ferit. Al treilea copil a început să plângă. Dima a luat-o la fugă în școală și m-a sunat. Eu am ajuns în 7 minute. Sunt năucită de evoluția acestor lucruri. (…)

Sunt bombardată de la părinți cu înregistrări audio, video, plângeri peste plângeri, nimeni nu i-a făcut nimic", Mara Bănică

Ea a mai precizat că a obținut un ordin de protecție pentru fiul ei.

Profesorul spune că fiul Marei Bănică e obraznic, iar ea e „cunoscută ca o persoană influentă și face scandal imediat”

Profesorul Corneliu Riegler a prezentat propria sa versiune asupra evenimentelor.

„Eu veneam la școală și am văzut un băiat suit pe un gard subțire gata să cadă și i-am zis ca mai bine să se dea jos sa nu pățească ceva. Celălalt băiat, mai masiv si care îi aruncase lucrurile peste gard să-și bată joc de el a venit spre mine să mă întrebe, cine sunt eu să le fac observație și se tot împingea în mine. I-am spus ca sunt Corneliu Riegler, profesor la Colegiul George Coșbuc din apropiere și se tot împingea cu pieptul spre mine întrebându-mă cine sunt. I-am spus a doua oară numele și prenumele și ca sunt profesor la Colegiul Cosbuc și i-am zis să se dea înapoi.

Apoi am aflat ca sunt doi băieți din școala de la gimnaziu, iar cel care se împingea în mine este băiatul Marei Bănică. Mara Bănică a înșirat o poveste mincinoasă cum ca eu i-am oprit pe stradă și le-am cerut buletinele și pentru ca băiatul ei nu s-a legitimat am început să-i dau pumni și picioare ceea ce este o minciună. Doamna este influencer și nu ratează nicio ocazie să-și facă reclamă prin scandal chiar folosindu-se de propriul copil. Profesorii clasei le-au cerut tot timpul scăderea notei la purtare, dar mama este cunoscută ca o persoană influentă și face scandal imediat. Dacă le lăsăm copiii să cadă în cap eu nu aveam nicio problemă acum”, a transmis Corneliu Riegler.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a anunțat că va declanșa un control la Colegiul Național ”George Coșbuc”, informează