Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată"

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 16:18
Mara Bănică a povestit șocată că fiul ei, Dima, a fost lovit cu picioarele de un profesor. Incidentul a avut loc la o unitate de învățământ din Capitală, considerată de prestigiu. Jurnalista a reușit să obțină un ordin de protecție pentru fiul ei, ca acest profesor să nu se mai poată apropia de el.

„N am putut sa mi imaginez vreodata ca un profesor de la un Colegiu atat de prestigios cum este cel al fiului meu poate sa bata un copil cu picioarele. De fapt, sa il bata in general.

Sunt foarte necajita, bulversata, socata. Dima al meu, la fel.

Vreau sa multumesc politistilor de la Sectia 8, au fost exemplari, au intervenit imediat.

Dima are acum un ordin de protectie impotriva acestui ..om, daca l pot numi asa.

Sper ca intregul sistem de care depinde viata si integritatea copilului meu sa ma sprijine la fel de prompt si acest individ sa nu mai calce vreodata intr o scoala”, a scris Mara Bănică, într-o postare pe Facebook.

Citește și...
Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
Monden
Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea
Monden
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea
Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”
Monden
Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”
Cristina Spătar face primele declarații despre divorțul de Vicențiu Mocanu
Monden
Cristina Spătar face primele declarații despre divorțul de Vicențiu Mocanu
Glume bune cu Chuck Norris. Simbolul filmelor de acțiune a cedat, în cele din urmă, în fața morții
Monden
Glume bune cu Chuck Norris. Simbolul filmelor de acțiune a cedat, în cele din urmă, în fața morții
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Actorul era internat în Hawaii. Decesul a fost anunțat de familie
Monden
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Actorul era internat în Hawaii. Decesul a fost anunțat de familie
Betty Salam, criticată pentru că a cedat custodia copilului ei: „Nu știți nici pe sfert adevărul. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină”
Monden
Betty Salam, criticată pentru că a cedat custodia copilului ei: „Nu știți nici pe sfert adevărul. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină”
Alexandra Stan va deveni mamă: „Mă simt incredibil de binecuvântată”. Artista a dezvăluit sexul bebelușului (VIDEO, FOTO)
Monden
Alexandra Stan va deveni mamă: „Mă simt incredibil de binecuvântată”. Artista a dezvăluit sexul bebelușului (VIDEO, FOTO)
Povestea neștiută a lui Marin Barbu și a soției sale, Mioara. Cum au rezistat peste 50 de ani împreună: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu”
Monden
Povestea neștiută a lui Marin Barbu și a soției sale, Mioara. Cum au rezistat peste 50 de ani împreună: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu”
Cătălin Măruță revine după plecarea de la PRO TV. Unde va putea fi urmărit prezentatorul TV
Monden
Cătălin Măruță revine după plecarea de la PRO TV. Unde va putea fi urmărit prezentatorul TV
17:47 - „Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
17:15 - Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
16:57 - Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
16:40 - Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
16:06 - Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
16:01 - Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
15:27 - Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați
14:30 - Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
13:54 - Cazurile de meningită s-au răspândit de la un club până la Londra: Alertă de sănătate publică
13:18 - O româncă a fost prinsă alături de un iranian într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie. Ce căutau ce doi acolo