Mara Bănică a povestit șocată că fiul ei, Dima, a fost lovit cu picioarele de un profesor. Incidentul a avut loc la o unitate de învățământ din Capitală, considerată de prestigiu. Jurnalista a reușit să obțină un ordin de protecție pentru fiul ei, ca acest profesor să nu se mai poată apropia de el.

Mara Bănică acuză că fiul ei a fost lovit de un profesor

„N am putut sa mi imaginez vreodata ca un profesor de la un Colegiu atat de prestigios cum este cel al fiului meu poate sa bata un copil cu picioarele. De fapt, sa il bata in general.

Sunt foarte necajita, bulversata, socata. Dima al meu, la fel.

Vreau sa multumesc politistilor de la Sectia 8, au fost exemplari, au intervenit imediat.

Dima are acum un ordin de protectie impotriva acestui ..om, daca l pot numi asa.

Sper ca intregul sistem de care depinde viata si integritatea copilului meu sa ma sprijine la fel de prompt si acest individ sa nu mai calce vreodata intr o scoala”, a scris Mara Bănică, într-o postare pe Facebook.