Mara Bănică, după agresarea fiului său: „Sunt bombardată de plângeri despre acest profesor”. Ce măsuri a luat jurnalista

Flavia Codreanu
22 mart. 2026, 15:17
Sursa Foto: Instagram/ @marabanica
Cuprins
  1. Detalii despre incident
  2. Măsurile legale prin care Mara Bănică reacționează asupra violențelor
  3. Ce plănuiește să facă jurnalista

Mara Bănică reacționează public după ce fiul ei, Dima, a fost agresat fizic de un profesor chiar în apropierea școlii. Jurnalista a obținut ordin de protecție și a cerut transferul copilului la o unitate de învățământ privată.

Detalii despre incident

Totul a pornit în timp ce băiatul se întorcea de la ore cu prietenii săi, moment în care un profesor i-a abordat agresiv pe trotuar. Jurnalista a explicat că totul a început de la o simplă întrebare a copilului, iar reacția cadrului didactic a fost una violentă, lovindu-l pe elev cu piciorul.

„Copilul mergea spre casă, împreună cu doi prieteni. A căzut un penar, nu știu care dintre ei s-a aplecat să ia penarul, râzând, cum se pleacă de la ore. Domnul profesor, care nu e profesorul lor (…) venea de la un supermarket de unde își luase un sendviș și nu avea loc pe trotuar și atunci s-au blocat față în față. Și a considerat să le spună «Ia legitimați-vă, bă». Primul speriat zice «Pe mine mă cheamă X, sunt elev în clasa a VIII-a B». Copilul acela s-a speriat, a dat un pas în spate și a dat cu ochii de Dima. Dima i-a spus «Nu știu cine sunteți dumneavoastră». «Pe mine mă cheamă ***», are un nume german și copilul nu a reținut și i-a spus «Puteți să repetați, vă rog?». În clipa în care i-a zis, i-a dat un picior cu talpa, înspre testicule țintea mă gândesc, iar de pumn s-a ferit. Al treilea copil a început să plângă. Dima a luat-o la fugă în școală și m-a sunat. Eu am ajuns în 7 minute. Sunt năucită de evoluția acestor lucruri”, a declarat Mara Bănică pentru.

Măsurile legale prin care Mara Bănică reacționează asupra violențelor

După ce și-a dus fiul la INML, jurnalista a cerut intervenția autorităților și a solicitat o expertiză psihiatrică pentru agresor. Aceasta a dezvăluit că a fost contactată de numeroși alți părinți care au reclamat și ei comportamentul acestui profesor.

„Sunt bombardată de la părinți cu înregistrări audio, video, plângeri peste plângeri, nimeni nu i-a făcut nimic. A dat în judecată  profesoara, a câștigat. E un om care cred că trebuie evaluat din punct de vedere medical. Eu am solicitat prin avocat o expertiză psihiatrică, care să se desfășoare la INML, apreciez că procurorul de caz lucrează și sâmbătă și duminică și își manifestă intenția de a cere prin avocat prelungirea ordinului de protecție. Avem un ordin de protecție și acasă, și la școală”, a declarat Mara Bănică.

Ce plănuiește să facă jurnalista

Mara Bănică a hotărât să îl retragă din actualul sistem de învățământ începând cu anul viitor. Hotărârea a fost luată pentru a pune capăt tensiunilor și fricii copilului în prezența acestui profesor.  Jurnalista a subliniat că siguranța fiului său este prioritară, motiv pentru care mutarea la o școală privată este singura soluție sigură în acest moment, scrie spynews.ro

