Carnea de porc de sărbători: ce trebuie să știm și care sunt recomandările specialiștilor

Selen Osmanoglu
26 nov. 2025, 12:04
Foto: Pixabey
Cuprins
  1. De unde luăm carnea de porc
  2. Atenție la etichetă!
  3. Sfaturi utile

Crăciunul se apropie cu pași repezi, așadar și românii încep pregătirile. Pe lângă decorațiuni, atmosferă și cadouri, mâncarea joacă și ea un rol important. Preparatele tradiționale din carne de porc nu pot lipsi de pe mesele de sărbători, însă pentru a evita problemele, este esențial să știm la ce trebuie să fim atenți atunci când mergem la cumpărături. Iată ce spun specialiștii atunci când vine vorba de cumpărăturile de sărbători!

De unde luăm carnea de porc

Inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) subliniază că, înainte de Crăciun, carnea de porc trebuie achiziționată doar din locuri autorizate. Integritatea ambalajelor și funcționarea vitrinelor frigorifice sunt esențiale pentru siguranța produsului, scrie Click.

„În cazul în care vitrinele nu funcționează corespunzător, carnea va începe să se degradeze și nu va mai fi sigură pentru consum. De aceea, este important să ne asigurăm că magazinele respectă condițiile corespunzătoare de păstrare”, explică reprezentanții ANSVSA.

Atenție la etichetă!

Eticheta cărnii oferă informații vitale pentru consumatori. Este recomandat să verificăm claritatea mențiunilor privind producătorul, termenul de valabilitate și condițiile de păstrare. De asemenea, carnea de porc trebuie să aibă examenul trichineloscopic efectuat în centre autorizate, o procedură care costă între 27 și 101 de lei.

„Carnea de porc nu poate fi scoasă la vânzare fără examenul trichineloscopic. Aceste detalii sunt esențiale pentru siguranța consumatorilor”, mai transmit autoritățile.

Sfaturi utile

Pentru a ne pregăti așa cum se cuvine și pentru a ne bucura de mesele de sărbători, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte:

  • Carnea trebuie cumpărată doar din magazine și abatoare autorizate;
  • Ambalajul trebuie verificat cu atenție! La fel și funcționarea vitrinelor frigorifice;
  • Eticheta și informațiile despre producător trebuie citite cu atenție. De asemenea, regula se aplică și în cazul termenului de valabilitate și condițiilor de păstrare;
  • Nu în ultimul rând: asigurați-vă că carnea are examenul trichineloscopic.
