B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor

Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor

Selen Osmanoglu
20 ian. 2026, 15:55
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Pericole
  2. Cine răspunde pentru daune
  3. Ce trebuie să știe șoferii
  4. Recomandări practice

Iarna aduce frumusețe, dar și riscuri. În Timișoara, trei mașini au fost deja avariate după ce zăpada și țurțurii s-au desprins de pe acoperișuri. Proprietarii clădirilor sunt responsabili pentru astfel de incidente, iar șoferii trebuie să știe cum pot cere despăgubiri și cine suportă costurile reparațiilor.

Pericole

Mulți români privesc iarna ca pe un anotimp de poveste, cu zăpadă, lumini și momente petrecute alături de familie sau prieteni. Însă acest sezon vine și cu provocări neplăcute.

Zăpada care se depune pe acoperișuri și țurțurii formați din cauza înghețului pot provoca accidente serioase, iar trei mașini din Timișoara au fost deja avariate. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt semnificative.

Cine răspunde pentru daune

Proprietarul clădirii este considerat vinovat în astfel de situații, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Acesta are obligația să curețe zăpada și țurțurii de pe acoperiș, pentru a preveni accidentele. În cazul unui incident, proprietarul poate fi sancționat și este responsabil de despăgubiri, conform Click.

Proprietarul unuia dintre autoturismele avariate din Timișoara a declarat că paguba ajunge la 20.000 de lei, o sumă considerabilă pentru o singură mașină. Situații similare pot apărea oriunde în oraș, mai ales în zonele cu clădiri vechi sau cu acoperișuri mari.

Ce trebuie să știe șoferii

Autoritățile pot aplica amenzi proprietarilor care nu își curăță acoperișurile. Pentru persoanele fizice, amenda poate ajunge până la 1.000 de lei, iar pentru firme sau persoane juridice sancțiunea poate urca până la 2.500 de lei.

Șoferii păgubiți trebuie să știe că legea le oferă protecție. În ciuda procedurilor birocratice, aceștia pot solicita despăgubiri pentru pagubele suferite, iar poliția locală are obligația de a interveni. De asemenea, proprietarii trebuie să fie conștienți că neglijența poate genera nu doar pagube materiale, ci și riscuri pentru siguranța oamenilor care trec sau parchează în apropiere.

Recomandări practice

Pentru a evita problemele, șoferii sunt sfătuiți să parcheze în locuri sigure, să observe condițiile de pe acoperișurile clădirilor și să fotografieze eventualele pericole.

În același timp, proprietarii clădirilor trebuie să curețe zăpada și țurțurii în mod regulat, mai ales în perioadele cu fluctuații de temperatură, pentru a preveni accidentele și amenzile.

Tags:
Citește și...
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Eveniment
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Eveniment
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Eveniment
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Eveniment
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Eveniment
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Eveniment
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Eveniment
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Eveniment
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Eveniment
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Aeroporturile din București ating un record istoric de pasageri și investiții. Ce proiecte au susținut creșterea accelerată în 2025
Eveniment
Aeroporturile din București ating un record istoric de pasageri și investiții. Ce proiecte au susținut creșterea accelerată în 2025
Ultima oră
16:36 - Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
16:30 - Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
16:25 - Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
15:56 - Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
15:52 - Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
15:48 - Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
15:28 - Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
15:21 - Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
15:20 - Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
15:10 - Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026