Iarna aduce frumusețe, dar și riscuri. În Timișoara, trei mașini au fost deja avariate după ce zăpada și s-au desprins de pe acoperișuri. Proprietarii clădirilor sunt responsabili pentru astfel de incidente, iar șoferii trebuie să știe cum pot cere despăgubiri și cine suportă costurile reparațiilor.

Pericole

Mulți români privesc iarna ca pe un anotimp de poveste, cu zăpadă, lumini și momente petrecute alături de familie sau prieteni. Însă acest sezon vine și cu provocări neplăcute.

Zăpada care se depune pe acoperișuri și țurțurii formați din cauza înghețului pot provoca accidente serioase, iar trei mașini din Timișoara au fost deja avariate. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt semnificative.

Cine răspunde pentru daune

Proprietarul clădirii este considerat vinovat în astfel de situații, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Acesta are obligația să curețe zăpada și țurțurii de pe acoperiș, pentru a preveni accidentele. În cazul unui incident, proprietarul poate fi sancționat și este responsabil de despăgubiri, conform Click.

Proprietarul unuia dintre autoturismele avariate din Timișoara a declarat că paguba ajunge la 20.000 de lei, o sumă considerabilă pentru o singură mașină. Situații similare pot apărea oriunde în oraș, mai ales în zonele cu clădiri vechi sau cu acoperișuri mari.

Ce trebuie să știe șoferii

Autoritățile pot aplica amenzi proprietarilor care nu își curăță acoperișurile. Pentru persoanele fizice, amenda poate ajunge până la 1.000 de lei, iar pentru firme sau persoane juridice sancțiunea poate urca până la 2.500 de lei.

Șoferii păgubiți trebuie să știe că legea le oferă protecție. În ciuda procedurilor birocratice, aceștia pot solicita despăgubiri pentru pagubele suferite, iar poliția locală are obligația de a interveni. De asemenea, proprietarii trebuie să fie conștienți că neglijența poate genera nu doar pagube materiale, ci și riscuri pentru siguranța oamenilor care trec sau parchează în apropiere.

Recomandări practice

Pentru a evita problemele, șoferii sunt sfătuiți să parcheze în locuri sigure, să observe condițiile de pe acoperișurile clădirilor și să fotografieze eventualele pericole.

În același timp, proprietarii clădirilor trebuie să curețe zăpada și țurțurii în mod regulat, mai ales în perioadele cu fluctuații de temperatură, pentru a preveni accidentele și amenzile.