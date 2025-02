Ceasurile Fossil pe care orice femeie și le dorește – cadoul perfect de Ziua Femeii!

Ziua Femeii, 8 Martie, se apropie cu pași repezi și ce cadou ar putea fi mai potrivit pentru doamne decât un ceas? Simbol al eleganței și rafinamentului, ceasurile Fossil sunt ideale pentru a ne arăta dragostea și recunoștința pentru femeile din viața noastră.

Cu un design inovator și modern, ceasurile Fossil sunt un accesoriu potrivit pentru orice ținută. Acestea au un mecanism performant și o rezistență bună la umiditate și șocuri, sunt precise și ușoare, au un aspectul elegant și finisajele deosebite.

Majoritatea ceasurilor Fossil afișează data, ziua săptămânii și ora, unele dintre ceasuri fiind prevăzute cu cronometru, cronograf, tahimetru și calendar. Spre exemplu, pentru persoanele cu un stil de viață activ, aceste funcții multiple ale ceasurilor sunt de mare ajutor în activitățile de zi cu zi.

În funcție de ocazie sau stilul vestimentar, putem alege între modele elegante, casual-sport, clasice sau sport.

Ceasurile Fossil, cadourile ideale de Ziua Femeii

Pe putem găsi o gamă variată de ceasuri Fossil, cu design elegant, detalii fine și combinații de culori moderne. Potrivite pentru ținute casual, business sau ocazii speciale, aceste ceasuri reprezintă un accesoriu atemporal și de înaltă calitate!

Iată câteva tipuri de , cu mențiunea că pe eceasuri.ro sunt disponibile mult mai multe modele, toate de înaltă calitate și la prețuri accesibile:

Ceasul de damă Fossil Carlie Mini ES4502 combină un plic rotund din oțel inoxidabil în aur roz, o curea din piele naturală de culoare albastru marin și un cadran din mamă de perlă, protejat de deteriorare de o sticlă minerală. Dispozitivul indică întotdeauna ora corectă datorită unei mișcări cu cuarț alimentate cu baterii. Rezistența la apă stabilită la 5 ATM înseamnă că mecanismul este protejat împotriva coroziunii în cazul unor stropiri majore. Produsul este acoperit de o garanție de 24 de luni de la data achiziției și este ambalat în cutia originală.

Făcând parte din colecția Watch Ring, Fossil ES5246 este chintesența eleganței unui ceas de damă. Fabricat în întregime din oțel inoxidabil cu un finisaj auriu, acesta oferă atât durabilitate, cât și un aspect sofisticat. Mișcarea sa cu cuarț garantează o măsurare precisă a timpului, în timp ce sticla minerală protejează cadranul de zgârieturi. Cu o rezistență la apă de până la 50 de metri, ceasul poate fi utilizat în timpul activităților zilnice, cum ar fi spălarea mâinilor sau în zilele ploioase. Ideal pentru femeile care apreciază luxul și calitatea.

Ceasul pentru femei Fossil Riley ES3466 atrage atenția prin finisajul său din aur roz, care se îmbină perfect cu cadranul și curea din piele pentru a crea ceasul bijuterie perfect pentru a împodobi încheietura unei doamne. De asemenea, merită remarcat afișajul extins al datei, care indică ziua curentă a săptămânii și luna, ceea ce este foarte util în practică.

Fossil Requel SET ES5376SET este un ceas elegant pentru femei, care iese în evidență prin învelișul dreptunghiular de culoare argintie-aurie, realizat din oțel inoxidabil acoperit cu PVD. Cadranul gri decorat cu elemente aurii subliniază caracterul luxos al acestui model. Ceasul are sticlă minerală și o brățară de culoare aurie. Rezistența la apă de până la 50 de metri îl face o alegere ideală pentru purtarea de zi cu zi, iar brățara suplimentară și cutia specială incluse îl fac o idee de cadou unică.

Ceasul pentru femei Fossil Harlow ES5406 este un accesoriu elegant care impresionează prin designul său. Acesta are un înveliș din oțel inoxidabil argintiu care măsoară 27 mm lățime, ceea ce îl face să arate foarte elegant. Cadranul bej, care este acoperit de sticlă minerală, adaugă o notă subtilă și modernă. Ceasul are o curea din piele roz, care contrastează perfect cu schema de culori a plicului. Rezistența la apă de 30 m oferă protecție împotriva stropirii minore, ceea ce este practic pentru purtarea zilnică. Ceasul este alegerea perfectă pentru femeile care apreciază combinația de stil clasic și modern.

Fossil ES5407 este un ceas de damă Heart Watch Ring care combină stilul modern cu farmecul subtil. Învelișul ceasului este realizat din oțel inoxidabil în nuanțe aurii, pentru un aspect elegant. Cadranul, de asemenea în tonuri aurii, este acoperit de sticlă minerală, care îl protejează perfect de deteriorări. Lățimea plicului de 6 mm face ca ceasul să fie subțire și delicat. Acest model are o brățară, de asemenea din oțel inoxidabil în culori aurii, care creează un ansamblu coerent. Ceasul are o rezistență la apă de până la 50 de metri, ceea ce îl face o alegere practică pentru purtarea zilnică. Este alegerea perfectă pentru femeile care apreciază designul frumos și funcționalitatea.

Ceasurile Fossil pentru bărbați – eleganță și materiale premium

Dar eceasuri.ro e pregătit cu minunate cadouri și pentru bărbați! Ceasurile Fossil pentru domni au un stil clasic, materiale premium, mecanisme precise și sunt perfecte pentru orice stil și ocazie. Iată doar câteva dintre multele modele disponibile pe eceasuri.ro:

Ceasul Fossil Minimalist FS5304 este un ceas pentru bărbați, ideal atât pentru ținutele smart-casual, cât și pentru ținutele casual. Acesta are o curea din piele maro și un plic argintiu, realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Cadranul lizibil de culoare albastru marin este acoperit de sticlă minerală, bine protejat împotriva posibilelor zgârieturi și lovituri. Ceasul funcționează pe baza unei mișcări cu cuarț incredibil de precise, alimentată de o baterie. Rezistența la apă a fost fixată la 50 de metri, ceea ce înseamnă că, în caz de stropire, apa nu va pătrunde în interiorul ceasului. Fossil Minimalist FS5304 este livrat cu o garanție de doi ani din partea producătorului.

Fossil Grant FS4813 este un ceas de excepție, cu o mișcare de cuarț, care garantează o precizie extraordinară în funcționare. Modelul are o garanție de doi ani, sticlă minerală rezistentă la zgârieturi și un cronometru. În plus, cadranul negru are un mic indicator care arată ora de douăzeci și patru de ore.

Fossil FS6101 este un ceas bărbătesc din seria Machine care combină designul modern cu funcțiile practice. Plicul de culoare neagră este fabricat din oțel inoxidabil. Cadranul întunecat este protejat de sticlă minerală, care îl protejează de influențele externe. Cu o lățime a carcasei de 44 mm, produsul are un aspect frapant și este clar vizibil pe încheietura mâinii. Cureaua din piele naturală maro adaugă eleganță, asigurând în același timp confort la purtare. Rezistența la apă de până la 50 de metri permite utilizarea în siguranță în timpul activităților zilnice, cum ar fi dușul.

Fossil Townsman ME3154 este un ceas ideal pentru stilul informal al bărbaților. Acesta are o curea din piele naturală maro și o carcasă rotundă argintie turnată în oțel chirurgical de înaltă calitate. Cadranul cu inimă deschisă este acoperit de o sticlă minerală de gradul cinci Mohs, care protejează eficient împotriva zgârieturilor și loviturilor. Rezistența la apă este stabilită la 50 de metri, ceea ce face ca ceasul să fie rezistent la stropiri minore. Fossil Townsman ME3154 este însoțit de o garanție de 24 de luni.

Despre brandul Fossil

Fossil este cea mai cunoscută marcă de ceasuri din România, apreciată pentru design şi stil. Piesele folosite sunt de înaltă calitate, așa încât ceasurile pot fi purtate ani în șir, fără a-și pierde din eleganță și strălucire.

Ceasurile Fossil oferă un echilibru între funcționalitate și stil. Potrivite la ținute casual sau elegante, aceste ceasuri reprezintă întotdeauna un statement și se pot îmbina perfect cu alte bijuterii.

Fondată în 1984 de frații Tom și Kosta Kartsotis în Dallas, Texas, Statele Unite, „Fossil ceasuri și bijuterii” este acum prezentă în peste 150 de țări.

Deținătorul unuia din cele mai populare branduri din Statele Unite ale Americii, Fossil Inc. mai distribuie la nivel global articole din piele, portofele, curele, genți, ochelari de soare, îmbrăcăminte și alte produse. Grupul Fossil distribuie la nivel global ceasuri sub următoarele branduri: FOSSIL, ADIDAS, BURBERRY, DIESEL, DKNY, EMPORIO ARMANI, ARMANI EXCHANGE, MICHAEL KORS, MARC by MARC JACOBS, SKAGEN si KARL LAGERFELD. Pentru o parte din brandurile de mai sus, Fossil Inc. are licență în fabricarea și distribuirea de bijuterii.

Fossil se adreseaza femeilor și bărbaților cu un stil vestimentar versatil, elegant și, în același timp, comod.

Printre ceasurile Fossil pentru femei, sunt foarte populare seriile clasice, cum ar fi Fossil Jacqueline, minimalist, și Fossil Riley, mai ornamentat, care atrage privirea cu numeroasele sale cristale. Dintre ceasurile pentru bărbați, domnii aleg de obicei modele clasice, cum ar fi: Fossil Townsman, Fossil Grant sau Fossil Machine.

Surse foto: eceasuri.ro