Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși

Adrian A
18 mai 2026, 17:00
Sursă foto: botosaneanul.ro
Cuprins
  1. Deflagrație într-un poligon militar din Botoșani
  2. Cei doi militari, intubați și ventilați mecanic
  3. Un nou accident care expune aceeași rană veche

Doi militari ai Armatei Române au fost răniți grav luni, în urma unei explozii produse într-un poligon de distrugere a muniției aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, aflat la marginea municipiului Botoșani.

Deflagrație într-un poligon militar din Botoșani

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, incidentul s-a produs în timpul unor activități de casare a muniției, mai exact la distrugerea unor cartușe de semnalizare de 26 mm. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD – dintre care una de terapie intensivă mobilă – precum și o ambulanță SAJ. De asemenea, a fost solicitat și sprijinul echipajului CBRN al ISU Suceava.

Cei doi militari, intubați și ventilați mecanic

Cei doi răniți sunt Dan Florin Daniliuc, caporal clasa I, în vârstă de 36 de ani, și Andrei Anton, fruntaș, în vârstă de 31 de ani. Ambii au suferit arsuri pe suprafețe întinse ale corpului, fiind intubați și ventilați mecanic la Spitalul Județean de Urgență Botoșani.

MApN a anunțat că starea lor este stabilă hemodinamic, însă gravitatea leziunilor a impus transferul de urgență într-o clinică de specialitate din Belgia, unde vor primi tratament pentru mari arși.

Comandantul unității a dispus deja o anchetă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii incidentului.

Un nou accident care expune aceeași rană veche

Explozia de la Botoșani readuce în atenție una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemului medical românesc: lipsa paturilor pentru mari arși.

La aproape 11 ani de la tragedia din Colectiv, România continuă să își trimită pacienții critici în străinătate, atunci când arsurile severe depășesc capacitatea spitalelor din țară. Deși după incendiul din clubul Colectiv autoritățile au promis construirea unor centre moderne pentru mari arși, proiectele au rămas ani la rând blocate între licitații, întârzieri administrative și promisiuni politice.

În noiembrie 2015, zeci de victime au fost transferate în spitale din Europa pentru că România nu avea infrastructura necesară tratării marilor arși. La mai bine de un deceniu distanță, scena se repetă: militari răniți grav, transferați de urgență în Belgia, pentru că statul român nu le poate oferi tratamentul complet acasă.

După Colectiv, guverne succesive au anunțat construcția a trei centre pentru mari arși, la București, Timișoara și Târgu Mureș. Însă realitatea din teren a rămas aproape neschimbată: puține locuri, secții insuficient modernizate și dependență constantă de transferurile externe.

Fiecare nou incendiu major sau accident grav demonstrează același lucru: România încă nu și-a rezolvat problema structurală. Iar în cazul de la Botoșani, salvarea a venit tot din afara granițelor.

