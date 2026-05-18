Coragen insecticid: mod de acțiune, culturi tratate și doze recomandate

Larvele de lepidoptere rămân printre cei mai dificili dăunători pentru fermierii români, mai ales în culturile de porumb, măr, viță-de-vie și legume. Coragen este unul dintre produsele de referință folosite pentru combaterea acestora, datorită modului său selectiv de acțiune și a impactului redus asupra polenizatorilor.

Substanța activă a produsului, clorantraniliprolul, a deschis în ultimii ani o nouă direcție în protecția plantelor. Spre deosebire de insecticidele clasice, aceasta țintește o cale fiziologică specifică insectelor, ceea ce explică profilul toxicologic favorabil al produsului.

Ce este Coragen și cum acționează asupra dăunătorilor?

Coragen este un insecticid sistemic și translaminar produs de FMC Corporation, pe bază de clorantraniliprol. Acționează asupra receptorilor ryanodinici din celulele musculare ale insectelor-țintă, provocând paralizia rapidă a larvelor. Acestea încetează hrănirea în câteva ore de la ingerare sau contact, iar mortalitatea survine în 24-72 de ore.

Clorantraniliprolul aparține grupei diamidelor antranilice, încadrată de Comitetul de Acțiune pentru Rezistența la Insecticide (IRAC) în grupa 28. Mecanismul prin care eliberează necontrolat calciul din celulele musculare ale dăunătorilor este unic în peisajul actual al produselor de protecție a plantelor. La momentul lansării sale comerciale, această grupă chimică a fost considerată o inovație importantă, fiind premiată internațional pentru contribuția adusă agriculturii.

Această modalitate de acțiune explică două caracteristici importante. Pe de o parte, efectul asupra larvelor este rapid și ireversibil. Pe de altă parte, selectivitatea ridicată față de albine, insectele utile și entomofagi face produsul compatibil cu programele moderne de management integrat al dăunătorilor. Mamiferele și păsările prezintă, de asemenea, o sensibilitate redusă la substanța activă, datorită diferențelor structurale ale receptorilor ryanodinici.

Culturile pentru care este omologat în România

În țara noastră, produsul figurează pe lista oficială a produselor de protecție a plantelor pentru o gamă largă de culturi. Spectrul de utilizare acoperă atât culturi de câmp, cât și plantații pomicole și legumicole.

În pomicultură, este folosit în plantațiile de măr, păr, prun și piersic, unde combate viermele merelor (Cydia pomonella) și diverse specii de molii ale fructelor. Eficacitatea împotriva primei generații, când larvele sunt încă mici, este unul dintre principalele motive pentru care produsul a devenit un pilon al schemelor de tratament.

În viticultură, ținta principală o reprezintă moliile strugurilor, în special Lobesia botrana și Eupoecilia ambiguella, responsabile pentru pierderi importante de producție și deprecierea calitativă a recoltei. Atacul nedepistat la timp poate favoriza și apariția mucegaiurilor secundare în ciorchini.

La porumb, produsul este aplicat împotriva sfredelitorului tulpinilor (Ostrinia nubilalis), un dăunător care poate compromite procente semnificative din producție în zonele cu presiune ridicată. În cultura de tomate, ardei și vinete, este folosit împotriva omizilor defoliatoare și a moliei tomatelor (Tuta absoluta), unul dintre cei mai dificili dăunători introduși în ultimul deceniu. Pentru cultura cartofului, sunt prevăzute utilizări împotriva moliei cartofului, atât în câmp, cât și în depozite, în condițiile specifice prevăzute de etichetă.

Doze recomandate și momentul aplicării

Dozele se exprimă în mililitri de produs la hectar și variază în funcție de cultură și de dăunătorul vizat. Producătorul publică pe eticheta produsului dozele exacte pentru fiecare combinație cultură-dăunător, iar fermierii sunt obligați să respecte aceste indicații. Pentru culturile pomicole, dozele uzuale se situează între 150 și 200 ml/ha, în timp ce la viță-de-vie și legume, intervalele recomandate sunt diferite, adaptate biologiei dăunătorului și volumului foliar.

Momentul optim al aplicării este una dintre cheile eficacității. Tratamentul se face, în general, la apariția primelor ouă sau la ecloziunea larvelor, înainte ca acestea să intre în țesuturile plantei. După ce larvele pătrund în fructe, tulpini sau organe vegetative, accesibilitatea insecticidului scade semnificativ, indiferent de produsul folosit.

Pentru a stabili momentul corect al tratamentului, fermierii folosesc capcane feromonale care semnalează zborul masculilor și permit estimarea perioadei de depunere a ouălor. Produsul se aplică prin stropire foliară uniformă, asigurând acoperirea completă a frunzișului și a fructelor. Volumul de soluție folosit trebuie corelat cu stadiul de dezvoltare a culturii, iar duzele utilizate la pulverizare influențează direct calitatea acoperirii. Numărul maxim de tratamente pe sezon și intervalul dintre aplicări sunt prevăzute în eticheta omologată și depind de cultură.

Perioada de pauză și siguranța la recoltare

Timpul de pauză dintre ultimul tratament și recoltare variază între 7 și 14 zile, în funcție de cultură. Această perioadă este stabilită astfel încât reziduurile de la momentul recoltării să se încadreze sub limitele maxime admise la nivel european, conform reglementărilor EFSA.

Profilul toxicologic favorabil al substanței active permite o degradare relativ rapidă a reziduurilor pe plantă. Acest aspect, coroborat cu selectivitatea ridicată, face produsul potrivit pentru fructele și legumele destinate pieței proaspete, unde controlul reziduurilor este strict, mai ales pentru loturile destinate exportului în piețele vest-europene.

Operatorii care manipulează și aplică produsul trebuie să poarte echipamentul de protecție recomandat: salopetă, mănuși rezistente la pesticide, ochelari de protecție și mască. Compatibilitatea cu programele de management integrat al dăunătorilor este unul dintre punctele forte ale produsului, întrucât nu perturbă populațiile de prădători naturali precum Trichogramma, crisope sau coccinelide.

Avantajele Coragen față de insecticidele clasice

Selectivitatea ridicată față de polenizatori și entomofagi este probabil cel mai important avantaj. În condițiile în care presiunea reglementărilor europene asupra neonicotinoidelor și a unor piretroizi a crescut considerabil, soluțiile cu profil prietenos pentru albine au devenit din ce în ce mai căutate de fermieri și apicultori deopotrivă.

Un al doilea avantaj important este eficacitatea la temperaturi scăzute. Spre deosebire de piretroizi, care își reduc semnificativ activitatea peste 25-28 de grade Celsius și sub anumite praguri, produsul își păstrează eficacitatea într-un interval termic larg, ceea ce permite o aplicare flexibilă în primele tratamente de primăvară, atunci când temperaturile sunt instabile.

După uscare pe frunziș, produsul rezistă bine la spălarea de către ploaie, oferind o protecție stabilă în zilele care urmează aplicării. În strategiile anti-rezistență, rotația cu insecticide din alte grupe chimice este recomandată pentru a menține eficacitatea pe termen lung și pentru a preveni selecția populațiilor rezistente. Practica monoculturii prelungite și aplicarea repetată a produselor din aceeași grupă rămân prfsincipalele cauze ale apariției rezistenței la dăunători.

Întrebări frecvente despre utilizarea Coragen

Se poate aplica în perioada înfloririi?

Datorită selectivității ridicate față de polenizatori, produsul este considerat compatibil cu prezența albinelor. Cu toate acestea, regulile generale de bună practică agricolă recomandă evitarea aplicărilor în plină înflorire și efectuarea tratamentelor în orele când activitatea de polenizare este redusă, pentru a minimiza orice risc asupra coloniilor din vecinătate.

Câte tratamente sunt permise pe sezon?

Eticheta produsului prevede, în general, un număr limitat de aplicări pe sezon și pe cultură, frecvent două tratamente, cu un interval minim între ele. Limitarea face parte din strategiile anti-rezistență recomandate de producător și de autoritățile europene în domeniul fitosanitar, fiind aliniată cu indicațiile IRAC privind rotația modurilor de acțiune.

Cu ce alte produse se poate combina în rezervor?

Produsul este, în general, compatibil cu fungicidele uzuale folosite în pomicultură, viticultură și legumicultură. Înainte de orice combinație în rezervor, se recomandă consultarea fișei tehnice și efectuarea unui test de compatibilitate pe o cantitate mică, pentru a evita reacțiile fizico-chimice nedorite și fenomenele de fitotoxicitate.

Cât rezistă efectul după aplicare?

Durata de protecție variază în funcție de cultură, condițiile climatice și presiunea dăunătorului, încadrându-se în general între 14 și 21 de zile. Monitorizarea capcanelor feromonale rămâne metoda cea mai sigură de a stabili momentul tratamentului următor, în loc de a aplica după un calendar fix.

Se păstrează la condiții speciale?

Produsul se păstrează în ambalajul original, închis ermetic, ferit de lumină directă și de surse de căldură, în spații special amenajate pentru depozitarea produselor de protecție a plantelor. Temperatura recomandată de stocare se încadrează între 0 și 30 de grade Celsius, conform fișei tehnice. Accesul la depozit trebuie să fie restricționat și marcat corespunzător.