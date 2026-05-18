ONU acuză din nou Israel de „genocid” în Gaza. Raport dur privind posibile crime de război și epurare etnică

Răzvan Adrian
18 mai 2026, 17:56
Cuprins
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a publicat un nou raport în care solicită statului Israel să ia măsuri pentru prevenirea actelor de „genocid” în Gaza și semnalează indicii de „epurare etnică” atât în teritoriul palestinian, cât și în Cisiordania ocupată, pe fondul unui bilanț uman extrem de ridicat și al acuzațiilor de încălcări grave ale dreptului internațional, informează trtworld.

Ce spune raportul publicat de către ONU legat de Israel?

În documentul publicat luni, Oficiul ONU pentru drepturile omului afirmă că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul conflictului din octombrie 2023 implică „încălcări grave ale dreptului internațional”, care în multe cazuri pot constitui „crime de război și alte crime atroce”.

„Organizația Națiunilor Unite a cerut Israelului să ia măsuri pentru a preveni acte de «genocid» în Gaza și a denunțat indicii de «epurare etnică» în teritoriul palestinian și în Cisiordania ocupată”, potrivit TRTWorld.

Raportul îl citează pe șeful drepturilor ONU, Volker Türk, care solicită respectarea deciziei Curții Internaționale de Justiție din 2024 privind prevenirea actelor de genocid.

Victime civile, atacuri asupra infrastructurii și acuzații de „pedeapsă colectivă”

ONU susține că o mare parte dintre victimele raportate ar fi fost ucise în condiții ilegale, iar atacurile ar fi vizat frecvent obiective civile.

„Israelul a direcționat atacuri asupra unor obiecte civile sau protejate, inclusiv asupra infrastructurii medicale, precum și atacuri asupra civililor, inclusiv jurnaliști, apărători civili, lucrători din domeniul sănătății, actori umanitari și polițiști, într-un mod repetat și sistematic”, potrivit TRTWorld.

Raportul avertizează că situația din Gaza a dus la condiții de viață „incompatibile cu existența continuă a palestinienilor ca grup”.

De asemenea, se menționează că folosirea forței în Cisiordania a dus la sute de decese considerate ilegale.

Strămutări forțate și acuzații de epurare etnică

Documentul ONU indică „strămutări forțate la scară largă” atât în Gaza, cât și în Cisiordania, precum și distrugerea sistematică a unor zone întinse.

„Distrugerea deliberată și ilegală a unor zone extinse din Gaza”, împreună cu „golirea și distrugerea unor mari părți ale taberelor de refugiați din nordul Cisiordaniei”, au contribuit la forțarea palestinienilor să își părăsească locuințele, „existând indicii puternice că Israelul intenționează ca această strămutare să fie permanentă”,

Raportul conchide că aceste acțiuni ar indica un tipar de „pedeapsă colectivă a palestinienilor”, precum și posibile acțiuni de „epurare etnică”.

Raportul ONU amplifică presiunea diplomatică asupra Israelului, descriind un tablou extrem de grav al situației din Gaza și Cisiordania, cu acuzații de încălcări sistematice ale dreptului internațional și posibile crime de război.

Organizația cere colectarea și investigarea tuturor probelor prin mecanisme judiciare independente și credibile.

