MAI investește peste 24 de milioane de lei fără TVA în securizarea noului centru de date destinat gestionării sistemului IT al noilor cărți de identitate.

Contractul, în valoare de 24,23 milioane de lei, a fost câștigat de compania Dendrio Innovations, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Cum vrea MAI să protejeze datele din noile buletine electronice

Licitația pentru soluțiile de securitate destinate noului centru de date al a avut un buget estimat inițial la 27,99 milioane de lei, fără TVA. În cursa pentru contract s-a înscris și compania Intelli Technologies, însă câștigătoare a fost Dendrio Innovations.

Contractul are o durată de 150 de zile și vizează implementarea tuturor serviciilor necesare pentru protejarea sistemului IT care va gestiona noile cărți electronice de identitate. Miza este una importantă: blocarea atacurilor informatice și prevenirea furtului de date personale ale românilor.

Separat, aceeași companie a obținut și un alt contract important, care prevede dezvoltarea unui chatbot bazat pe inteligență artificială. Scopul proiectului este automatizarea comunicării dintre instituții și cetățeni, printr-un sistem capabil să ofere răspunsuri rapide și asistență digitală românilor.

Ce companie stă în spatele digitalizării noilor buletine electronice

Proiectul privind dezvoltarea chatbotului bazat pe este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea investiției depășește 10 milioane de lei fără TVA. Contractul a fost câștigat de Dendrio Innovations, companie fondată în 2011, care a raportat în 2024 afaceri de aproape 95 de milioane de lei.

Firma este controlată integral de Dendrio Solutions, parte a grupului Bittnet Systems, companie listată la Bursa de Valori București. În paralel cu investițiile în digitalizare și securitate informatică, autoritățile pregătesc implementarea noilor cărți electronice de identitate.