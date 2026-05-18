Un turist bulgar a fost salvat în ultima clipă cu un elicopter. Bărbatul a căzut într-o prăpastie din Munții Bucegi. Ceilalți patru membri ai grupului au fost coborâți de pe munte de către montani.

Cum s-a desfășurat operațiunea pentru salvarea acestui turist bulgar

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 12:45. Bărbatul a alunecat pe o porțiune de zăpadă și s-a prăbușit în gol zeci de metri. Din cauza zonei extrem de greu accesibile, salvatorii au cerut imediat ajutor aerian.

„Am alertat elicopterul de la Punctul de Operare Aerian Braşov, care a sosit rapid, preluând un salvator montan şi inserându-l prin troliere la locul incidentului. Victima a fost evaluată medical şi recuperată cu elicopterul. Aceasta a suferit multiple traumatisme (cranian, abdominal, membru inferior) şi escoriaţii produse prin căderea de 30-40 m, dar a avut noroc că s-a oprit la timp, înaintea unei săritori de aproximativ 150 de metri”, au declarat oficialii

De ce s-au pus în pericol membrii grupului pe traseul montan

Ceilalți patru însoțitori au fost recuperați de salvatori și duși pe Platoul Bucegi. De acolo, două mașini de teren ale echipei Salvamont i-au transportat în siguranță jos de pe munte. Salvatorii au descoperit rapid de ce s-a produs această tragedie.

„Salvatorii au constatat că toţi cei din grup erau echipaţi necorespunzător pentru o asemenea ascensiune, care implica porţiuni dificile”, au precizat reprezentanții Salvamont Prahova.

Traseul pe care se aflau cei cinci, dar și restul potecilor de abrupt din Bucegi, sunt închise publicului din cauza vremii nefavorabile. Toate avertismentele legate de interdicția de a urca au fost anunțate oficial cu câteva zile înainte.