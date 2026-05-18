B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Șoșoacă a făcut show la Cotroceni, până să discute cu Nicușor Dan: „Este că-mi stă bine aici?” (VIDEO)

Șoșoacă a făcut show la Cotroceni, până să discute cu Nicușor Dan: „Este că-mi stă bine aici?” (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 17:33
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Șoșoacă a făcut show la Cotroceni, până să discute cu Nicușor Dan: „Este că-mi stă bine aici?” (VIDEO)
Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Pe cine a lăudat Șoșoacă la Cotroceni
  2. Șoșoacă, în Cotroceni: Doamne, cât de frumos e!

Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România, a făcut spectacol luni, la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a chemat toate partidele parlamentare pentru consultări în vederea desemnării unui nou premier.

Pe cine a lăudat Șoșoacă la Cotroceni

Diana Șoșoacă a făcut live pe Facebook pe drum, apoi când a ajuns în Administrația Prezidențială. A filmat pereții și a comentat decorul. Ea a salutat-o pe șefa de protocol a lui Nicușor Dan și a lăudat-o, criticând, în același timp, stângăcia președintelui.

„Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați! Doamna Dinu, e o onoare și mă bucur din suflet!

O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu mereu am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți foarte apreciată”, a spus Diana Șoșoacă.

Șoșoacă, în Cotroceni: Doamne, cât de frumos e!

Șoșoacă a continuat apoi să filmeze mobilierul și vitraliile din Sala Mușatinilor. Ea și-a îndemnat colegii din delegație să se așeze pe scaune și, în glumă, a început să le împartă funcții.

„Doamne, cât de frumos e! Bine că am ținut telefonul, că și așa au umblat toți în el…

Domnule, e că-mi stă bine aici? Ia faceți-mi și mie o poză! A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză….

Luați, domnilor miniștri, loc acolo. Vă rog, doamna premier, să luați loc. Domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc!”, le-a spus șefa SOS România colegilor ei.

Tags:
Citește și...
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
Politică
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Politică
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Politică
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
Politică
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații
Politică
SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
Politică
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Politică
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
Politică
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
Politică
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
Politică
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
Ultima oră
17:31 - Victorie în instanță pentru Robert Negoiță. Datoria de 50 de milioane de euro la ANAF, anulată de magistrați
17:26 - Ryanair liniștește temerile privind combustibilul. Ce avertisment intră în vigoare pentru cei care își rezervă zborurile mai târziu
17:11 - „Juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între cei doi vecini”:Directorul televiziunii de stat din Republica Moldova a demisionat în urma scandalului de la Eurovision
17:00 - Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși
16:59 - Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
16:49 - Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny”
16:40 - LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
16:32 - Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii
16:26 - Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
16:24 - Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)