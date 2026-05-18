Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România, a făcut spectacol luni, la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a chemat toate partidele parlamentare pentru în vederea desemnării unui nou premier.

Pe cine a lăudat Șoșoacă la Cotroceni

Diana Șoșoacă a făcut live pe Facebook pe drum, apoi când a ajuns în Administrația Prezidențială. A filmat pereții și a comentat decorul. Ea a salutat-o pe șefa de protocol a lui Nicușor Dan și a lăudat-o, criticând, în același timp, stângăcia președintelui.

„Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați! Doamna Dinu, e o onoare și mă bucur din suflet!

O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu mereu am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți foarte apreciată”, a spus Diana Șoșoacă.

Șoșoacă, în Cotroceni: Doamne, cât de frumos e!

Șoșoacă a continuat apoi să filmeze mobilierul și vitraliile din Sala Mușatinilor. Ea și-a îndemnat colegii din delegație să se așeze pe scaune și, în glumă, a început să le împartă funcții.

„Doamne, cât de frumos e! Bine că am ținut telefonul, că și așa au umblat toți în el…

Domnule, e că-mi stă bine aici? Ia faceți-mi și mie o poză! A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză….

Luați, domnilor miniștri, loc acolo. Vă rog, doamna premier, să luați loc. Domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc!”, le-a spus șefa SOS România colegilor ei.