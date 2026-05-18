Schimbări importante ar putea apărea în viitor în ceea ce privește Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a. a anunțat la Interviurile Digi24.ro că sunt discutate mai multe variante pentru schimbarea Evaluării Naționale. Scopul este ca examenul să evidențieze mai clar nivelul și profilul fiecărui elev. Printre opțiunile analizate se află introducerea unor materii noi, dar și posibilitatea ca mediile din anii de gimnaziu să conteze în rezultatul final.

Ce mesaj le transmite ministrul elevilor care susțin Evaluarea Națională

Ministrul Educației, Mihai Dimian, îi îndeamnă pe elevii care susțin în această perioadă evaluările naționale să rămână concentrați pe învățare. Potrivit acestuia, rezultatele trebuie privite ca un pas important în dezvoltarea și parcursul lor educațional.

„Să învețe și, de asemenea, părinții lor să-i încurajeze să învețe. să lucreze cu ei atât pentru pregătirea evaluărilor, dar și după. După ce va fi prezentată această imagine de moment, să vadă ce aspecte sunt de îmbunătățit și să încercăm să ne îmbunătățim până la finalul acestui an școlar și ulterior”, a transmis oficialul, notează sursa menționată.

Cum ar putea fi schimbată Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a ar putea trece prin schimbări importante în viitor. Ministrul Educației a declarat că sunt analizate mai multe scenarii, printre care introducerea unor noi materii la examen sau o formulă de calcul prin care admiterea la liceu să țină cont și de mediile obținute în clasele a VII-a și a VIII-a.

Mihai Dimian susține însă că, înainte de orice modificare, este nevoie de o standardizare a evaluării la nivel național. Potrivit acestuia, în prezent există diferențe foarte mari între mediile elevilor din timpul anului și rezultatele obținute la examene.

„Uneori chiar de trei puncte. Drept urmare, pare că notele pe care le acordăm și mediile pe care le închidem la finalul anului nu sunt standardizate la nivel național și lucrăm în acest moment la o reformă a standardelor, astfel încât o medie cinci dintr-o anumită localitate sau dintr-o anumită școală să reprezinte aproximativ același lucru cu o medie cinci din altă școală. Dacă atunci când ne uităm și vedem că un elev a luat nota doi la Evaluarea Națională și el până atunci în fiecare clasă a luat media cinci sau chiar mai mult, înseamnă că există o problemă a evaluării pe parcurs.

Pe de altă parte, dacă acest sistem se standardizează pe parcursul anilor, atunci și admiterea în liceu poate lua în calcul nu doar media la evaluare națională, ci și o medie de clasa a 8-a, clasa a 7-a sau să iei în calcul mai multe discipline. Dacă vorbim despre viitorul unui copil, poate că a-l evalua doar la două discipline nu reprezintă un profil al elevului pentru o anumită specializare sau pentru anumit viitor profesional”, a explicat el pentru Digi24.ro.

De ce ia în calcul Ministerul Educației introducerea unor noi materii la evaluări

Ministrul consideră că introducerea unor discipline suplimentare ar putea oferi o imagine mai clară asupra profilului fiecărui elev. Întrebat dacă elevii sunt suprasolicitați de numărul mare de exerciții din teste, în special după evaluarea de clasa a II-a, unde au existat mai multe cerințe față de anii anteriori, acesta a explicat că testele nu pot fi comparate doar după numărul exercițiilor.

„Se compară un exercițiu de anul ăsta cu un exercițiu de anul trecut, dar au o complexitate diferită. Deci trebuie făcută o analiză globală și vă asigur că aceste teste sunt totuși standardizate de către comisia de experți, inclusiv prin evaluările pe care le facem la nivel internațional. Pe lângă testele PISA, care sunt cunoscute de toată lumea, noi am realizat în acești ani mai multe teste și la clase intermediare, deci nu doar la 14-15 ani. Drept urmare, văzând și rezultatele de la aceste teste, încercăm să îmbunătățim evaluarea pe care o facem în pe parcursul anilor”, a mai precizat Mihai Dimian.