O zi de consultări fără niciun rezultat. Nici Nicușor Dan nu a reușit să explice de ce i-a chemat pe toți la Cotroceni

S-a încheiat o zi de consultări maraton la Palatul Cotroceni. O zi în care politicienii de la putere și din opoziție, dacă mai știe cineva care și cum sunt, au mers la Nicușor Dan să își prezinte soluțiile pentru viitorul Guvern. Și le-au prezentat. Nu s-au găsit soluții.

De ce i-a chemat Nicușor Dan?

O întrebare la care nimeni nu poate răspunde. Nici măcar Nicușor Dan nu a știut să explice ce au făcut oamenii ăia la el. A dat un comunicat sec care spune „nimic”.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile.

În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.

Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.

Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.

Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile.”, a transmis .

Consultări fără sens cu Nicușor Dan

Și cam atât. În rest, totul e ca și săptămâna trecută. PNL nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu Bolojan și USR, AUR vrea cu toți, dar nimeni nu vrea cu Simion, iar USR nu e de acord cu nimic.

Altfel, Șoșoacă s-a dus să îl anunțe pe Nicușor Dan că îl suspendă, iar Ana Maria Gavrilă de la POT a descoperit că e pro-occidentală.

Personajul principal din povestea asta, adică poporul, cetățeanul, cu care umblă toți politicienii în gură, a fost lăsata la porțile Cotroceniului. La consultări s-a discutat cu Nicușor Dan tot despre putere și bani și beneficii și privilegii.

Vom continua… ne anunță